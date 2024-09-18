Росія продовжує гатити по Сумах: є прильоти по енергооб’єктах

Суми і область регулярно потерпають від російських атак – ворог гатить як по енергетичній, так і по цивільній інфраструктурі

Полювання на ''шахеди'' (Фото - Анатолій Шкіньов, 108 окрема бригада сил ТрО)

У ніч проти 18 вересня російські окупанти атакували "шахедами" енергетичні об’єкти Сум. Про це повідомила обласна військова адміністрація.

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В ОВА не уточнили, по яких саме об’єктах було завдано ударів.

Попередньо, люди не постраждали. Проводиться ліквідація наслідків ворожого удару.

Ввечері 17 вересня РФ влаштувала чергову атаку проти України "шахедами". Повітряні сили поки не звітували про результати роботи ППО – на момент публікації новини станом на ранок 18 вересня ворожа атака все ще триває.

В ніч проти 17 вересня Росія вчергове атакувала Україну "шахедами", зокрема, масованого удару було завдано по Сумах. В обласному центрі виникли проблеми зі світлом і водою.

Близько 09:50 російська армія здійснила авіаудар по цивільній та промисловій інфраструктурі міста Глухів у Сумській області. Пошкодження отримали щонайменше 20 приватних будинків, транспорт та зерновий елеватор.

Близько 11:05 росіяни вдарили, ймовірно, балістичною ракетою по території одного із підприємств у Сумах.

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