Після запуску КАБів у Запоріжжі пролунали вибухи

Поки що не підтверджено, що вибухи були саме через авіабомби. Раніше також не повідомлялося про удари окупантів по обласному центру саме цим видом озброєння

Запоріжжя (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У Запоріжжі лунали вибухи після того, як росіяни запустили керовані авіабомби.

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22:37. Повітряні сили повідомили про пуски авіабомб у Запорізькій області.

23:04. Військові закликали жителів Запоріжжя йти до укриттів.

Тієї ж хвилини у Запоріжжі пролунали вибухи, повідомив голова обладміністрації Іван Федоров.

23:28. Відбій тривоги в області.

Інших подробиць наразі немає, також немає офіційних підтверджень, що вибухи були саме через авіабомби.

До цього не повідомлялося про російські удари КАБами безпосередньо по обласному центру.

Раніше, пізно ввечері 17 вересня, окупанти вперше за останні місяці вдарили КАБами по населених пунктах Запорізької області. Була масована атака по Комишуваській громаді, через це загинуло двоє людей, пʼятеро поранено

Уже в ніч на 19 вересня РФ чотири рази вдарила по Запорізькому району – зокрема, знов по Комишувасі.

20 вересня очільник ОВА повідомив, що РФ третю ніч поспіль атакувала КАБами Комишуваху за 15 км від Запоріжжя.

Росіяни регулярно б'ють авіабомбами по українських містах. Так, ввечері 21 вересня росіяни вдарили по Харкову: авіабомбою поцілили по житловій багатоповерхівці. Вранці стало відомо, що росіяни вдарили ФАБ-250, постраждала 21 людина, зокрема троє неповнолітніх.

Росіяни атакували Слов'янськ Донецької області – поцілили по житловому сектору, попередньо, авіабомбою. Постраждали троє місцевих жительок.

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