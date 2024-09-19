Росія другу ніч поспіль б’є КАБами у 15 км від Запоріжжя – фото

Масовані удари авіабомбами у населених пунктах біля Запоріжжя фіксувались вночі 17 і 18 вересня

Фото: ДСНС

Росія другу ніч поспіль атакує Запорізький район керованими авіабомбами, чого не спостерігалось протягом останніх місяців. Про наслідки атаки повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

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У ніч проти 19 вересня армія РФ завдала чотирьох авіаударів по Запорізькому району.

У селі Юліївка зруйновані будинки. Рятувальники дістали з-під завалів тіло 74-річної жінки, ще одну 67-річну жінку травмовано. Вибуховою хвилею пошкоджені сусідні будинки та дві автівки.

У Комишувасі частково зруйновано будинок, травмовано двох людей.

У Григорівці авіабомба влучила по відкритій території поруч із багатоквартирним будинком.

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров в ефірі телемарафону повідомив, що окупанти другий день поспіль обстрілюють область КАБами, чого не робили приблизно три з половиною місяці.

Зокрема, армія РФ гатить авіабомбами по Степногірській, Комишуваській та Оріхівській громадах. За вечір 18 вересня та ніч було 10 обстрілів області КАБами.

Федоров наголосив, що під удари російських авіабомб потраплять населені пункти в 15-20 км від Запоріжжя. У Комишуваській громаді, крім приватних будинків, зруйновано також дві двоповерхівки.

Ввечері 17 вересня Росія вперше за останні місяці застосувала по населених пунктах Запорізької області керовані авіабомби.

Росіяни масовано атакували КАБами Комишуваську громаду, внаслідок чого є двоє загиблих і пʼятеро поранених.

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