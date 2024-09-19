Россия вторую ночь подряд бьет КАБами в 15 км от Запорожья – фото

Массированные удары авиабомбами в населенных пунктах возле Запорожья фиксировались ночью 17 и 18 сентября

Фото: ГСЧС

Россия вторую ночь подряд атакует Запорожский район управляемыми авиабомбами, чего не наблюдалось в последние месяцы. О последствиях атаки сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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В ночь на 19 сентября армия РФ нанесла четыре авиаудара по Запорожскому району.

В селе Юлиевка разрушены дома. Спасатели достали из-под завалов тело 74-летней женщины, еще одна 67-летняя женщина травмирована. Взрывной волной повреждены соседние дома и два автомобиля.

В Камышевахе частично разрушен дом, травмированы два человека.

В Григоровке авиабомба попала по открытой территории рядом с многоквартирным домом.

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в эфире телемарафона сообщил, что оккупанты второй день подряд обстреливают область КАБами, чего не делали примерно три с половиной месяца.

В частности, армия РФ бьет авиабомбами по Степногорской, Камышевской и Ореховской общинах. За вечер 18 сентября и ночь было 10 обстрелов области КАБами.

Федоров подчеркнул, что под удары российских авиабомб попадают населенные пункты в 15-20 км от Запорожья. В Камышевской общине, кроме частных домов, разрушены также две двухэтажки.

Вечером 17 сентября Россия впервые за последние месяцы применила по населенным пунктам Запорожской области управляемые авиабомбы.

Россияне массированно атаковали КАБами Камышевскую общину, в результате чего двое погибших и пятеро раненых.

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