Россия вторую ночь подряд бьет КАБами в 15 км от Запорожья – фото
Россия вторую ночь подряд атакует Запорожский район управляемыми авиабомбами, чего не наблюдалось в последние месяцы. О последствиях атаки сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
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В ночь на 19 сентября армия РФ нанесла четыре авиаудара по Запорожскому району.
В селе Юлиевка разрушены дома. Спасатели достали из-под завалов тело 74-летней женщины, еще одна 67-летняя женщина травмирована. Взрывной волной повреждены соседние дома и два автомобиля.
В Камышевахе частично разрушен дом, травмированы два человека.
В Григоровке авиабомба попала по открытой территории рядом с многоквартирным домом.
Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в эфире телемарафона сообщил, что оккупанты второй день подряд обстреливают область КАБами, чего не делали примерно три с половиной месяца.
В частности, армия РФ бьет авиабомбами по Степногорской, Камышевской и Ореховской общинах. За вечер 18 сентября и ночь было 10 обстрелов области КАБами.
Федоров подчеркнул, что под удары российских авиабомб попадают населенные пункты в 15-20 км от Запорожья. В Камышевской общине, кроме частных домов, разрушены также две двухэтажки.
- Вечером 17 сентября Россия впервые за последние месяцы применила по населенным пунктам Запорожской области управляемые авиабомбы.
- Россияне массированно атаковали КАБами Камышевскую общину, в результате чего двое погибших и пятеро раненых.
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