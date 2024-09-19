Россияне устроили блокаду жителям трех сел в Запорожье: люди пьют дождевую воду

В настоящее время гуманитарная помощь людям не оказывается. Последний раз это было в августе – им привезли крупу и тушенку

Фото: Суспильне

Российские войска устроили блокаду жителям нескольких населённых пунктов в Запорожской области: люди не получают гуманитарную помощь и пьют дождевую воду. Об этом Радио Свобода рассказал начальник Ореховской городской военной администрации Николай Виниченко.

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Речь идет о трех населенных пунктах: Нестерянке, Копанях и Мирном. По словам Виниченко, в Нестерянке 78 человек, в Копанях – 54 человека, в Мирном остаются два ребенка.

"В настоящее время гуманитарная помощь им не предоставляется. Последний раз это было в августе – им привезли крупы и тушенку. Воду люди собирают дождевую, преимущественно питаются тем, что выросло в огороде. Обстреливаются эти населенные пункты каждый день, очень много дронов летает, людей не выпускают", – сообщил он.

Глава МВА заявил, что раньше люди могли поехать в Токмак, а сейчас оккупанты сделали им блокаду: "ничем не помогают и никуда их не выпускают".

Вечером 17 сентября россияне массированно атаковали Запорожскую область, в результате чего, по предварительным данным, двое погибших и пятеро раненых.

В ночь на 19 сентября российские войска атаковали Украину тремя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, одной управляемой авиационной ракетой Х-59/69 и 42 ударными дронами Shahed 131/136. Силы противовоздушной обороны сбили все дроны и ракету.

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