Росія третю ніч поспіль скидає авіабомби на Комишуваху в 15 км від Запоріжжя

Внаслідок чергової російської атаки є руйнування і постраждалі

Фото: Telegram-канал Федорова

Росія третю ніч поспіль атакує керованими авіабомбами селище Комишуваха в 15 км від Запоріжжя. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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Він зазначив, що війська РФ здійснили шість авіаційних ударів по Запоріжжю, Комишувасі та Кам’янському.

19 вересня близько 23:00 у Запорізькій області було оголошено повітряну тривогу, Федоров повідомляв про активність тактичної авіації росіян. Приблизно в цей час лунали вибухи, які, за словами журналіста LIGA.net, було чути і в Запоріжжі.

В ефірі телемарафону Федоров зазначив, що окупанти третій день атакують КАБами Комишуваську громаду, що знаходиться поряд із обласним центром. Не обійшлось без постраждалих, вони госпіталізовані.

"Також ми маємо чергові зруйновані будівлі, споруди, нашу інфраструктуру", – повідомив очільник ОВА.

Ввечері 17 вересня Росія вперше за останні місяці застосувала по населених пунктах Запорізької області керовані авіабомби.

Росіяни масовано атакували КАБами Комишуваську громаду, внаслідок чого є двоє загиблих і пʼятеро поранених.

У ніч проти 19 вересня армія РФ завдала чотирьох авіаударів по Запорізькому району – зокрема, знов по Комишувасі.

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