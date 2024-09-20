Россия третью ночь подряд сбрасывает авиабомбы на Камышеваху в 15 км от Запорожья

В результате очередной российской атаки есть разрушения и пострадавшие

Фото: Telegram-канал Федорова

Россия третью ночь подряд атакует управляемыми авиабомбами поселок Камышеваха в 15 км от Запорожья. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

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Он отметил, что войска РФ нанесли шесть авиационных ударов по Запорожью, Камышувахе и Каменскому.

19 сентября около 23:00 в Запорожской области была объявлена воздушная тревога, Федоров сообщал об активности тактической авиации россиян. Приблизительно в это время раздавались взрывы, которые, по словам журналиста LIGA.net, были слышны и в Запорожье.

В эфире телемарафона Федоров отметил, что оккупанты третий день атакуют КАБами Камышевскую общину, которая находится рядом с областным центром. Не обошлось без пострадавших, они госпитализированы.

"Также у нас есть очередные разрушенные здания, сооружения, наша инфраструктура", – сообщил глава ОВА.

Вечером 17 сентября Россия впервые за последние месяцы применила по населенным пунктам Запорожской области управляемые авиабомбы.

Россияне массированно атаковали КАБами Камышевскую общину, в результате чего есть двое погибших и пятеро раненых.

В ночь на 19 сентября армия РФ нанесла четыре авиаудара по Запорожскому району – в частности, снова по Камышевахе.

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