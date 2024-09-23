Росіяни могли вперше в історії вдарити КАБами по Запоріжжю – що тепер робити
Наслідки російського удару по Запоріжжю (Фото: Telegram Іван Федоров)

Ввечері та вночі росіяни вдарили по населених пунктах Запорізької області – попередньо, окупанти вперше в історії обласного центру атакували керованими авіабомбами. Про це повідомив голова обладміністрації Іван Федоров.

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"Вночі ворог підступно обстріляв населені пункти Запорізької області. Попередньо наніс авіаудари КАБами по Запоріжжю – вперше в історії обласного центру", – написав він.

Посадовець акцентував, що жителям Запоріжжя тепер необхідно бути ще більш обачними під час повітряних тривог: 

→ перебувати в укриттях, але якщо це неможливо – дотримуватися правил двох стін;

→ уважно слідкувати за повідомленнями на офіційних джерелах інформації.

Ввечері 22 вересня у Запоріжжі було чути вибухи – перед цим окупанти запустили КАБи. Згодом стало відомо, що через удар по обласному центру є поранені та руйнування.

Загальна кількість постраждалих сягнула 22 людей, пошкоджено 40 житлових багатоквартирних будинків, а також об’єкти соціальної сфери та інфраструктури.

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