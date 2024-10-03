Россия под утро ударила КАБом по Харькову: могут быть перебои со светом
Под утро 3 октября российские оккупанты ударили по пригороду Харькову. В городе могут быть перебои с электроэнергией, сообщил мэр Игорь Терехов.
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Воздушная тревога в регионе была объявлена в 04:47 из-за угрозы ударов управляемыми авиабомбами (КАБ). В 05:22 две авиабомбы фиксировались на подлете к Харькову, а в 05:24 прогремели взрывы.
Как сообщил Терехов, в результате удара по пригороду Харькова повреждены линии высоковольтных передач. Из-за этого в некоторых районах города могут быть перебои с электричеством. Информации о пострадавших по состоянию на 06:15 нет.
- Днем 1 октября оккупанты сбросили шесть КАБов на Запорожье, поврежден многоэтажный дом. Пострадал 21 человек, среди которых 12-летняя девочка, один человек погиб.
- Утром 2 октября российские войска атаковали припортовую инфраструктуру Одесской области ударными беспилотниками, в результате чего ранения получили двое мужчин, один из них – турок.
- Накануне вечером 2 октября армия России ударила КАБами по многоэтажке в Харькове. Как позже сообщил мэр Игорь Терехов, ранены 10 человек, среди них трехлетняя девочка. Два подъезда значительно разрушены, десятки харьковчан остались без жилья.