Россия под утро ударила КАБом по Харькову: могут быть перебои со светом

Информация о пострадавших в результате атаки на город не поступала

Игорь Терехов (Фото: Telegram-канал мэра)

Под утро 3 октября российские оккупанты ударили по пригороду Харькову. В городе могут быть перебои с электроэнергией, сообщил мэр Игорь Терехов.

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Воздушная тревога в регионе была объявлена в 04:47 из-за угрозы ударов управляемыми авиабомбами (КАБ). В 05:22 две авиабомбы фиксировались на подлете к Харькову, а в 05:24 прогремели взрывы.

Как сообщил Терехов, в результате удара по пригороду Харькова повреждены линии высоковольтных передач. Из-за этого в некоторых районах города могут быть перебои с электричеством. Информации о пострадавших по состоянию на 06:15 нет.