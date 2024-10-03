Населення півночі Харківщини можуть примусово евакуювати – ОВА
Через загострення бойових дій на півночі Харківщини виникає необхідність евакуації місцевих жителів. Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у ефірі телемарафону.
"Звичайно, що ми зараз розглядаємо питання примусової евакуації цивільного населення з цих територій. У самому Купʼянську залишається ще п’ять сімей, однак за добу чи дві ми їх вивеземо. Загалом за місяць ми евакуювали у трьох громадах 200 сімей, ще залишилось 75", – заявив очільник ОВА.
Він зазначив, що наразі на півночі Харківщини, у Липецьку та Вовчанську ситуація складна, та не зважаючи на те, що ворог там збільшив кількість атак, українські бійці стоять на своїх позиціях і лінія фронту стабільна. Тільки по Куп’янському напрямку за минулу добу зафіксували 25 штурмових атак, а кількість артилерійських обстрілів зростає щодня. ОВА моніторить ситуацію і на Ізюмському напрямку, адже там також складна ситуація.
- 12 вересня в Харківській ОВА ухвалили рішення щодо примусової евакуації родин з дітьми з низки населених пунктів Куп’янського району.
- 30 вересня було оголошено примусову евакуацію дітей з батьками з 90 населених пунктів Сумського району.
- На 1 жовтня у Вугледарі на Донеччині, де триває інтенсивний наступ російських сил, залишаються 107 цивільних жителів. Водночас усіх дітей вже евакуювали з міста.