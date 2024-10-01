Оголошено примусову евакуацію дітей із 90 населених пунктів Сумського району

Евакуація (Ілюстративне фото: ДСНС)

У понеділок, 30 вересня, було ухвалено рішення оголосити примусову евакуацію дітей із батьками з 90 населених пунктів Сумського району. Про це повідомила Сумська районна рада.

Це стосується Білопільської та Ворожбянської міських громад, Краснопільської та Хотінської селищних громад, Юнаківської, Миропільської та Миколаївської сільських громад.

Евакуація оголошена з:

→ Білопільської територіальної громади (Рижівка, Атинське, Будки, Голишівське, Стукалівка, Іскрисківщина, Безсалівка, Нескучне, Рогізне, Соляники, Старі Вирки, Ободи, Дігтярне, Павлівка, Мелячиха, Волфине, Катеринівка, Кисла Дубина, Шпиль, Новоіванівка, Білопілля, Сохани, Нові Вирки, Мирлоги, Гуринівка, Бубликове, Василівщина, Гиріне, Кандибине, Мороча, Олексенки, Степанівка);

→ міста Ворожба;

→ Краснопільської селищної громади (Новодмитрівка, Рясне, Петрушівка, Тур'я, Мар'їне, Проходи, Миропільське, Покровка, Степок, Попівка, Грабовське, Високе, Мезенівка, Майське, Славгород, Порозок, Верхня Пожня, Новоолександрівка, Лісне, Земляне, Угроїди, Наумівка, Михайлівка, Михайлівське);

→ Юнаківської громади (Локня, Басівка, Юнаківка, Садки, Могриця, Варачине, Яблунівка, Корчаківка, Мала Корчаківка);

→ Миропільської громади (Миропілля, Запсілля, Велика Рибиця, Грунівка, Великий Прикіл, Мала Рибиця);

→ Хотінської громади (Кіндратівка, Костянтинівка, Степне, Перше Травня, Олексіївка, Володимирівка, Андріївка, Новомиколаївка, Біловоди, Водолаги, Журавка, Веселівка, Хотінь, Писарівка);

→ Миколаївської громади (Яструбине, Графське, Бондарівщина, Діброва).

20 серпня очільник МВС Клименко повідомляв, що надалі із Сумської області необхідно евакуювати 45 000 осіб, це не термінова евакуація.

9 вересня у Шосткинському районі оголошено обов'язкову евакуацію з трьох населених пунктів – Глухова, Свеси та Есмані.