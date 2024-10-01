Объявлена принудительная эвакуация детей из 90 населенных пунктов Сумского района

Эвакуация (Иллюстративное фото: ГСЧС)

В понедельник, 30 сентября, было принято решение об объявлении принудительной эвакуации детей с родителями из 90 населенных пунктов Сумского района. Об этом сообщил Сумской районный совет.

Это касается Белопольской и Ворожбянской городских общин, Краснопольской и Хотинской поселковых общин, Юнаковской, Миропольской и Николаевской сельских общин.

Эвакуация объявлена из:

→ Белопольской территориальной общины (Рыжевка, Атинское, Будки, Голышевское, Стукаловка, Искрисковщина, Бессаловка, Нескучное, Рогозное, Соляники, Старые Вирки, Обода, Дегтярное, Павловка, Мелячиха, Волфино, Екатериновка, Соханы, Новые Вирки, Мирлоги, Гуриновка, Бубликово, Васильевщина, Гирино, Кандыбино, Мороча, Алексенки, Степановка);

→ города Ворожба;

→ Краснопольской поселковой общины (Новодмитровка, Рясное, Петрушевка, Турья, Марьино, Проходы, Миропольское, Покровка, Степок, Поповка, Грабовское, Высокое, Мезеновка, Майское, Славгород, Порозок, Верхняя Пожня, Новоалександровка, Лесное, Угроиды, Наумовка, Михайловка, Михайловское);

→ Юнаковской общины (Локня, Басовка, Юнаковка, Садки, Могрица, Варачино, Яблоновка, Корчаковка, Малая Корчаковка);

→ Миропольской общины (Мирополье, Запселье, Большая Рыбица, Груновка, Великий Прикол, Малая Рыбица);

→ Хотинской общины (Кондратовка, Константиновка, Степное, Первое Мая, Алексеевка, Владимировка, Андреевка, Новониколаевка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Веселовка, Хотень, Писаревка);

→ Николаевской общины (Яструбино, Графское, Бондаревщина, Диброва).

20 августа глава МВД Клименко сообщал, что в дальнейшем из Сумской области необходимо эвакуировать 45 000 человек, это не срочная эвакуация.

9 сентября в Шосткинском районе объявлена обязательная эвакуация из трех населенных пунктов – Глухова, Свесы и Эсмани.