Донецька ОВА: У Вугледарі залишається близько 100 людей, вони відмовляються від евакуації

Вугледар (Ілюстративне фото: Oleg Petrasyuk/EPA)

У місті Вугледар Донецької області, біля якого точаться бойові дії, залишаються близько 100 цивільних людей, які відмовляються від евакуації. Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

За його словами, окупанти намагаються прорвати українську лінію оборони, на підступах до Вугледара Збройні Сили України спалили багато ворожої техніки. Він зазначив, що окремі російські диверсійно-розвідувальні групи роблять спроби прориватися в місто, але воїни ЗСУ знищують їх.

"У місті залишаються близько 100 людей, які навідріз відмовляються виїжджати. Завозити їм гуманітарну допомогу дуже складно, бо ворог прострілює усі шляхи", – сказав Філашкін.

Росіяни обстрілюють дороги з танків, артилерії, а також використовують FPV-дрони.

6 вересня стало відомо, що з Покровська за місяць вдалося евакуювати понад 20 000 людей, зокрема 3000 дітей.

Генштаб повідомив, що станом на 08:00 25 вересня на Времівському напрямку окупанти здійснили вісім штурмів українських позицій у районах Вугледара, Катеринівки, Водяного та Павлівки.

Читайте також: Глава Донецької ОВА спростував фейк про мітинги проти військових у Покровську