Донецкая ОВА: В Угледаре остается около 100 человек, они отказываются от эвакуации

Привозить в город гуманитарную помощь сложно, ведь россияне простреливают все пути, заявил Вадим Филашкин

Угледар (Иллюстративное фото: Oleg Petrasyuk/EPA)

В городе Угледар Донецкой области, возле которого идут боевые действия, остаются около 100 гражданских людей, которые отказываются от эвакуации. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

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По его словам, оккупанты пытаются прорвать украинскую линию обороны, на подступах к Угледару Вооруженные Силы Украины сожгли много вражеской техники. Он отметил, что отдельные российские диверсионно-разведывательные группы предпринимают попытки прорываться в город, но воины ВСУ уничтожают их.

"В городе остаются около 100 человек, которые наотрез отказываются уезжать. Завозить им гуманитарную помощь очень сложно, потому что враг простреливает все пути", – сказал Филашкин.

Россияне обстреливают дороги из танков, артиллерии, а также используют FPV-дроны.

6 сентября стало известно, что из Покровска за месяц удалось эвакуировать более 20 000 человек, в том числе 3000 детей.

Генштаб сообщил, что по состоянию на 08:00 25 сентября на Времевском направлении оккупанты совершили восемь штурмов украинских позиций в районах Угледара, Екатериновки, Водяного и Павловки.

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