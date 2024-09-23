Глава Донецкой ОВА опроверг фейк о митингах против военных в Покровске

Вадим Филашкин (Фото: Донецкая ОВА)

Информация о митингах против военных Вооруженных Сил Украины в Покровске, которая распространяется от имени главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина, – фейк. Об этом Филашкин сообщил в соцсетях.

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По его словам, в сети распространяется видео с якобы его комментарием о ситуации в Покровской общине.

"На видео говорится, что местные жители организуют митинги против ВСУ, конфликтуют с военными, а потому в общине будет проведена принудительная эвакуация населения. Эта информация не соответствует действительности", — заявил Филашкин.

Он добавил, что голос на видео не принадлежит ему, а озвученная информация повторяет российские пропагандистские нарративы и призвана вызвать напряжение в обществе.

Глава Донецкой ОВА призвал всех внимательно относиться к информации в сети и доверять только официальным источникам.

Фото: Telegram-канал Вадима Филашкина

1 августа Зеленский заявил, что приоритетом для России сейчас является захват Покровска в Донецкой области.

19 августа началась принудительная эвакуация семей с детьми из Покровской общины.

С 5 сентября из Покровска отменили эвакуационные поезда. Павлоград стал основной станцией для эвакуации гражданских из Донецкой области.

10 сентября россияне обстреляли Покровск и повредили газораспределительную станцию – без газа осталось около 28 000 человек.

12 сентября стало известно, что в результате российских обстрелов перебито водоснабжение в Покровск.

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