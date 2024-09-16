Украинцам рассылают фейковые электронные письма о ракетном ударе по Ровенской АЭС

Центр противодействия дезинформации посоветовал при получении такого письма обозначить его как спам и не переходить по ссылкам

Ровенская АЭС (Фото: Владимир Дьяков/Wikipedia)

Украинцев предупредили, что электронные письма о ракетном ударе по Ровенской атомной электростанции – фейк. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.

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По данным ЦПД, украинцам на почту начали поступать электронные письма, якобы от имени Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, о ракетном обстреле Ровенской АЭС, повлекшем повышенный уровень радиации. В сообщениях также указываются инструкции по эвакуации и ссылки на сомнительные ресурсы.

Центр отметил, что ГСЧС не рассылала подобных сообщений, а почты ведомства не были сломаны. Вероятно, эти письма рассылались из почтовых ящиков-двойников и являются частью российской информационной атаки с целью посеять панику среди населения, дискредитировать украинские государственные структуры и снизить уровень доверия к ним.

Украинцам посоветовали при получении такого письма пометить его как спам и не переходить по ссылкам. Если вы перешли по ссылке, то необходимо обратиться в Киберполицию.

Фото: ЦПИ

В ночь на 12 сентября российский ударный дрон пролетел в непосредственной близости к Хмельницкой АЭС.

13 сентября Энергоатом сообщил, что за несколько недель энергетики зафиксировали более 70 российских беспилотников и более 30 ракет, пролетавших неподалеку от украинских АЭС.

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