Українцям розсилають фейкові електронні листи про ракетний удар по Рівненській АЕС

Центр протидії дезінформації порадив у разі отриманні такого листа позначити його як спам і не переходити за посиланнями

Рівненська АЕС (Фото: Володимир Дьяков/Wikipedia)

Українців попередили, що електронні листи про ракетний удар по Рівненській атомній електростанції – фейк. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони.

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За даними ЦПД, українцям на пошту почали надходити електронні листи, нібито від імені Державної служби України з надзвичайних ситуацій, про ракетний обстріл Рівненської АЕС, що спричинив підвищений рівень радіації. У повідомленнях також указано інструкції щодо евакуації та посилання на сумнівні ресурси.

Центр зазначив, що ДСНС не розсилала подібних повідомлень, а пошти відомства не були зламані. Ймовірно, ці листи розсилалися через поштові скриньки-двійники та є частиною російської інформаційної атаки з метою посіяти паніку серед населення, дискредитувати українські державні структури та знизити рівень довіри до них.

Українцям порадили у разі отриманні такого листа позначити його як спам і не переходити за посиланнями. Якщо ж ви перейшли за посиланням, то необхідно звернутися до Кіберполіції.

Фото: ЦПД

У ніч проти 12 вересня російський ударний дрон пролетів у безпосередній близькості до Хмельницької АЕС.

13 вересня Енергоатом повідомив, що за кілька тижнів енергетики зафіксували понад 70 російських безпілотників і понад 30 ракет, що пролітали неподалік українських АЕС.

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