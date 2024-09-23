Глава Донецької ОВА спростував фейк про мітинги проти військових у Покровську
Інформація про мітинги проти військових Збройних Сил України в Покровську, яка поширюється від імені очільника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, – фейк. Про це Філашкін повідомив в соціальних мережах.
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За його словами, в мережі поширюється відео з нібито його коментарем про ситуацію в Покровській громаді.
"У відео йдеться про те, що місцеві мешканці організовують мітинги проти ЗСУ, конфліктують з військовими, а тому у громаді буде проведена примусова евакуація населення. Ця інформація не відповідає дійсності", – заявив Філашкін.
Він додав, що голос на відео не належить йому, а озвучена інформація повторює російські пропагандистські наративи та покликана спричинити напруження у суспільстві.
Очільник Донецької ОВА закликав всіх уважно ставитись до інформації в мережі та довіряти лише офіційним джерелам.
- 1 серпня Зеленський заявив, що пріоритетом для Росії наразі є захоплення Покровська у Донецькій області.
- 19 серпня почалася примусова евакуація сімей із дітьми з Покровської громади.
- З 5 вересня з Покровська скасували евакуаційні поїзди. Павлоград є основною станцією для евакуації цивільних з Донецької області.
- 10 вересня росіяни обстріляли Покровськ і пошкодили газорозподільчу станцію – без газу лишилося близько 28 000 осіб.
- 12 вересня стало відомо, що в результаті російських обстрілів перебито водопостачання до Покровська.
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