Глава Донецької ОВА спростував фейк про мітинги проти військових у Покровську

Вадим Філашкін (Фото: Донецька ОВА)

Інформація про мітинги проти військових Збройних Сил України в Покровську, яка поширюється від імені очільника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, – фейк. Про це Філашкін повідомив в соціальних мережах.

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За його словами, в мережі поширюється відео з нібито його коментарем про ситуацію в Покровській громаді.

"У відео йдеться про те, що місцеві мешканці організовують мітинги проти ЗСУ, конфліктують з військовими, а тому у громаді буде проведена примусова евакуація населення. Ця інформація не відповідає дійсності", – заявив Філашкін.

Він додав, що голос на відео не належить йому, а озвучена інформація повторює російські пропагандистські наративи та покликана спричинити напруження у суспільстві.

Очільник Донецької ОВА закликав всіх уважно ставитись до інформації в мережі та довіряти лише офіційним джерелам.

Фото: Telegram-канал Вадима Філашкіна

1 серпня Зеленський заявив, що пріоритетом для Росії наразі є захоплення Покровська у Донецькій області.

19 серпня почалася примусова евакуація сімей із дітьми з Покровської громади.

З 5 вересня з Покровська скасували евакуаційні поїзди. Павлоград є основною станцією для евакуації цивільних з Донецької області.

10 вересня росіяни обстріляли Покровськ і пошкодили газорозподільчу станцію – без газу лишилося близько 28 000 осіб.

12 вересня стало відомо, що в результаті російських обстрілів перебито водопостачання до Покровська.

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