У Вугледарі залишаються понад 100 людей, окупанти вже майже в центрі міста – ОВА
Стела у Донецькій області (Фото: Донецька ОВА)

У Вугледарі на Донеччині, де триває інтенсивний наступ російських сил, залишаються 107 цивільних жителів. Водночас усіх дітей вже евакуювали з міста, повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

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"У Вугледарі досі залишаються 107 людей. На щастя, всіх дітей звідти вже евакуювали", – заявив він.

Філашкін зазначив, що росіяни майже досягли центру міста і через постійні обстріли доставляти гуманітарну допомогу місцевим дуже важко.

Подібна ситуація, за його словами, спостерігається в Торецьку, де залишається близько 1500 цивільних. Постачання гуманітарної допомоги туди ускладнене, оскільки російські війська обстрілюють усі шляхи доставлення різними видами озброєння.

Вугледар на карті DeepState
Вугледар на мапі DeepState
Вугледар на карті DeepState
Вугледар на мапі DeepState
  • 6 вересня 2024 року стало відомо, що з Покровська за місяць вдалося евакуювати понад 20 000 людей, зокрема 3000 дітей.

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