У Вугледарі залишаються понад 100 людей, окупанти вже майже в центрі міста – ОВА

Стела у Донецькій області (Фото: Донецька ОВА)

У Вугледарі на Донеччині, де триває інтенсивний наступ російських сил, залишаються 107 цивільних жителів. Водночас усіх дітей вже евакуювали з міста, повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

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"У Вугледарі досі залишаються 107 людей. На щастя, всіх дітей звідти вже евакуювали", – заявив він.

Філашкін зазначив, що росіяни майже досягли центру міста і через постійні обстріли доставляти гуманітарну допомогу місцевим дуже важко.

Подібна ситуація, за його словами, спостерігається в Торецьку, де залишається близько 1500 цивільних. Постачання гуманітарної допомоги туди ускладнене, оскільки російські війська обстрілюють усі шляхи доставлення різними видами озброєння.

Вугледар на мапі DeepState

Вугледар на мапі DeepState

6 вересня 2024 року стало відомо, що з Покровська за місяць вдалося евакуювати понад 20 000 людей, зокрема 3000 дітей.

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