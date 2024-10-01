Росіяни обстріляли ринок у центрі Херсона та вбили шістьох людей – фото
Фото: МВС України

1 жовтня російські окупанти обстріляли центр Херсона, в результаті чого загинуло шестеро людей, а ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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За його даними, окупанти завдали удару по херсонському ринку.

"Окупанти атакували ринок у середмісті Херсона. Під ударом опинилися торгівельні точки, де зранку херсонці купляли чи продавали продукцію. На цю хвилину відомо про щонайменше вісьмох постраждалих. Попередньо, пʼятеро людей загинули", – написав він.

Постраждалі були доставлені до медичного закладу, де їм надають медичну допомогу.

Згодом Міністерство внутрішніх справ уточнило, що загинули шестеро людей.

Фото: МВС
Фото: МВС
Фото: МВС
Фото: МВС

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