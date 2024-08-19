Глава Херсонської ОВА: У нас вибух кожні дві хвилини

Від початку 2024 року російські війська більш ніж 28 000 разів обстріляли регіон, заявив Олександр Прокудін

Олександр Прокудін (Фото: Херсонська ОВА)

Жителі Херсонської області загалом чують вибухи що дві хвилини. Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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"У нас важка з цим ситуація. Якщо брати все, що відбувається в області, то можна сказати, що у нас вибух кожні дві хвилини. Тобто, якщо розбити по інтенсивності, то жителі Херсонської області загалом чують вибухи кожні дві хвилини", – заявив Прокудін.

Очільник ОВА зазначив, що від початку 2024 року російські війська більш ніж 28 000 разів обстріляли регіон, випустивши 158 000 снарядів із різних видів озброєння.

"Зараз така складна ситуація для Херсону, тому що вони почали активно працювати дронами, просто скидають вибухівку з FPV і трощать в Херсоні все, що можна", – додав він.

За словами Прокудіна, за останні 30 днів росіяни атакували регіон дронами майже 3200 разів. Через це загинули семеро людей, 109 дорослих та троє дітей отримали поранення.

Також, як зазначив очільник ОВА, окупанти активно застосовують керовані авіабомби. У липні росіяни використали 270 КАБів, вбивши 28 людей і поранивши 199.

28 липня унаслідок обстрілу села Комишани в Херсонській області поранення отримали шестеро людей, зокрема діти.

14 серпня у Херсонській області росіяни атакували безпілотником рятувальників, які приїхали ліквідовувати наслідки попередніх атак.

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