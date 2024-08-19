Глава Херсонської ОВА: Заповідника "Асканія-Нова" більше немає, росіяни розграбували його

Олександр Прокудін заявив, що останні новини, які чув про заповідник, були такими: Окупанти вивозять тварин до Криму і до РФ

Асканія-Нова (Фото: Facebook заповідника)

Біосферного заповідника "Асканія-Нова" у тимчасово окупованій Херсонській області фактично більше не існує, російські окупанти "капітально пограбували" його. Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Відповідаючи на запитання, чи відомо, у якому зараз стані перебуває заповідник, глава ОВА заявив, що російські загарбники його знищують.

"Останнє, що я чув – вони вивозять тварин до Криму і до Росії. Тобто можна сказати, що заповідника більше немає. Пограбували вони його капітально", – заявив Прокудін.

Ще торік стало відомо, що з асканійського зоопарку росіяни вивезли по декілька особин зебри Чапмана, бізона американського, коней Пржевальського та оленя Давида.

Усі ці види є червонокнижними та занесені до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи зі статусом "зниклий з природи", "на межі зникнення" та "близький до тих, які перебувають під загрозою знищення".

7 листопада 2023 року ЦНС писав, що окупанти вивозять тварин з Асканії-Нови у Краснодарську область.

Тоді ж стало відомо, що російські окупанти розмістили в заповіднику "Асканія-Нова" 11 опорних точок армії: засоби протиповітряної оборони й бронетанкові війська.

Читайте також: Чорнобильський заповідник запустив геопортал з інформацією про зону відчуження