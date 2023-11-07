Окупанти викрадають тварин із заповідника Асканія-Нова, везуть їх до Краснодару – ЦНС

Російські окупанти вивозять на Кубань тварин із заповідника Асканія-Нова у Херсонській області. Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Зазначається, що після викрадення тварин окупанти перевозять їх до Краснодарського зоопарку Сафарі-парк.

Водночас крадіжка відбувається в межах "угоди про співробітництво", яка не є дійсною, оскільки від Асканії-Нова її підписує російський "ставленик", який не є справжнім керівником заповідника, вважають експерти.

"За фактом ворог просто краде тварин й знищує унікальний заповідник", — йдеться у повідомленні ЦНС.

На території Асканії-Нова також були помічені російські військовослужбовці, зазначають експерти Центру.

У коментарі Суспільному директор заповідника Віктор Шаповал повідомив, що факт підписання угоди є.

"Угода далеко не перша. Фактичного переміщення тварин до сьогодні не відбувалося. При цьому загрози абсолютно реальні. Міндовкілля, НААН, НК ЮНЕСКО про ситуацію поінформовані", — сказав він.

5 вересня російські окупанти розмістили в заповіднику Асканія-Нова 11 опорних точок армії. Це засоби протиповітряної оборони й бронетанкові війська. Також розтягують майно заповідника, яке накопичували останні 30 років.

Читайте також: На Запоріжжі в окупації місцевих незаконно мобілізують після отримання паспорта РФ – ЦНС

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.