RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Окупанти викрадають тварин із заповідника Асканія-Нова, везуть їх до Краснодару – ЦНС

Этот материал также доступен на русском
07.11.2023, 08:51
Окупанти викрадають тварин із заповідника Асканія-Нова, везуть їх до Краснодару – ЦНС - Фото
Фото: Асканія-Нова у Facebook

Російські окупанти вивозять на Кубань тварин із заповідника Асканія-Нова у Херсонській області. Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Зазначається, що після викрадення тварин окупанти перевозять їх до Краснодарського зоопарку Сафарі-парк.

Водночас крадіжка відбувається в межах "угоди про співробітництво", яка не є дійсною, оскільки від Асканії-Нова її підписує російський "ставленик", який не є справжнім керівником заповідника, вважають експерти.

"За фактом ворог просто краде тварин й знищує унікальний заповідник", — йдеться у повідомленні ЦНС.

На території Асканії-Нова також були помічені російські військовослужбовці, зазначають експерти Центру.

У коментарі Суспільному директор заповідника Віктор Шаповал повідомив, що факт підписання угоди є.

"Угода далеко не перша. Фактичного переміщення тварин до сьогодні не відбувалося. При цьому загрози абсолютно реальні. Міндовкілля, НААН, НК ЮНЕСКО про ситуацію поінформовані", — сказав він.

  • 5 вересня російські окупанти розмістили в заповіднику Асканія-Нова 11 опорних точок армії. Це засоби протиповітряної оборони й бронетанкові війська. Також розтягують майно заповідника, яке накопичували останні 30 років.

Читайте також: На Запоріжжі в окупації місцевих незаконно мобілізують після отримання паспорта РФ – ЦНС

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війназаповідникАсканія-Нова
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 