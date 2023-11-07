Оккупанты похищают животных из заповедника Аскания-Нова, везут их в Краснодар – ЦНС

Российские оккупанты вывозят на Кубань животных из заповедника Аскания-Нова в Херсонской области. Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

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Отмечается, что после похищения животных оккупанты перевозят их в Краснодарский зоопарк Сафари-парк.

При этом кража совершается в рамках "соглашения о сотрудничестве", которое не является действительным, поскольку от Аскании-Нова его подписывает российский "ставленник", который не является настоящим руководителем заповедника, считают эксперты.

"По факту враг просто ворует животных и уничтожает уникальный заповедник", – говорится в сообщении ЦНС.

На территории Аскании-Нова также были замечены российские военнослужащие, отмечают эксперты Центра.

В комментарии Сусильному директор заповедника Виктор Шаповал сообщил, что факт подписания соглашения есть.

"Соглашение далеко не первое. Фактического перемещения животных до сих пор не происходило. При этом угрозы абсолютно реальные. Министерство окружающей среды, НААН, НК ЮНЕСКО о ситуации проинформированы", — сказал он.

5 сентября российские оккупанты разместили в заповеднике Аскания-Нова 11 опорных точек армии. Это средства противовоздушной обороны и бронетанковые войска. Также растаскивают имущество заповедника, которое накапливали последние 30 лет.

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