Глава Херсонской ОВА: Заповедника "Аскания-Нова" больше нет, россияне разграбили его
Биосферного заповедника "Аскания-Нова" во временно оккупированной Херсонской области фактически больше не существует, российские оккупанты "капитально разграбили" его. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
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Отвечая на вопрос, известно ли, в каком состоянии сейчас находится заповедник, глава ОВА заявил, что российские захватчики его уничтожают.
"Последнее, что я слышал – они вывозят животных в Крым и в Россию. То есть можно сказать, что заповедника больше нет. Ограбили они его капитально", – заявил Прокудин.
Еще в прошлом году стало известно, что из асканийского зоопарка россияне вывезли по несколько особей зебры Чапмана, бизона американского, лошадей Пржевальского и оленя Давида.
Все эти виды являются краснокнижными и занесены в Красный список Международного союза охраны природы со статусом "исчезнувший из природы", "на грани исчезновения" и "близкий к тем, кто находится под угрозой уничтожения".
- 7 ноября 2023 года ЦНС писал, что оккупанты вывозят животных из Аскании-Новы в Краснодарскую область.
- Тогда же стало известно, что российские оккупанты разместили в заповеднике "Аскания-Нова" 11 опорных точек армии: средства противовоздушной обороны и бронетанковые войска.
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