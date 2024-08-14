У Херсонській області росіяни атакували дроном рятувальників, які приїхали на виклик – фото
Увечері 14 серпня у Херсонській області росіяни атакували безпілотником рятувальників, які приїхали ліквідовувати наслідки попередніх атак. Про це повідомили Міністерство внутрішніх справ, Державна служба з надзвичайних ситуацій та Херсонська обласна прокуратура.
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За даними МВС, у селі Станіслав від скиду вибухівки з дрона постраждала команда місцевої пожежної охорони.
Четверо людей отримали акубаротравми, їх оглянули медики, від госпіталізації вони відмовились. Також пошкоджень зазнав пожежний автомобіль.
У ДСНС уточнили, що рятувальники та працівники місцевої пожежної охорони потрапили під обстріл в той момент, коли гасили пожежу в господарчих спорудах, яка виникла після російської атаки.
За інформацією прокуратури, росіяни атакували рятувальників близько 17:00 у середу, 14 серпня. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.
- 10 серпня за межами Херсона внаслідок чергового російського обстрілу виникла масштабна пожежа, оперативно загасити її було неможливо.
- Того самого дня Рада оборони Херсонської області ухвалила рішення про розширення обов'язкової евакуації – зокрема, з двох мікрорайонів обласного центру.
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