У Херсонській області росіяни атакували дроном рятувальників, які приїхали на виклик – фото

ДСНС (Ілюстративне фото: ДСНС України)

Увечері 14 серпня у Херсонській області росіяни атакували безпілотником рятувальників, які приїхали ліквідовувати наслідки попередніх атак. Про це повідомили Міністерство внутрішніх справ, Державна служба з надзвичайних ситуацій та Херсонська обласна прокуратура.

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За даними МВС, у селі Станіслав від скиду вибухівки з дрона постраждала команда місцевої пожежної охорони.

Четверо людей отримали акубаротравми, їх оглянули медики, від госпіталізації вони відмовились. Також пошкоджень зазнав пожежний автомобіль.

У ДСНС уточнили, що рятувальники та працівники місцевої пожежної охорони потрапили під обстріл в той момент, коли гасили пожежу в господарчих спорудах, яка виникла після російської атаки.

За інформацією прокуратури, росіяни атакували рятувальників близько 17:00 у середу, 14 серпня. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Фото: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Фото: МВС

Фото: Херсонська обласна прокуратура

10 серпня за межами Херсона внаслідок чергового російського обстрілу виникла масштабна пожежа, оперативно загасити її було неможливо.

Того самого дня Рада оборони Херсонської області ухвалила рішення про розширення обов'язкової евакуації – зокрема, з двох мікрорайонів обласного центру.

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