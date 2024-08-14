В Херсонской области россияне атаковали дроном приехавших на вызов спасателей – фото

ГСЧС (Иллюстративное фото: ГСЧС Украины)

Вечером 14 августа в Херсонской области россияне атаковали беспилотником спасателей, приехавших ликвидировать последствия предыдущих атак. Об этом сообщили Министерство внутренних дел, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и Херсонская областная прокуратура.

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По данным МВД, в селе Станислав от сброса взрывчатки с дрона пострадала команда местной пожарной охраны.

Четверо человек получили акубаротравмы, их осмотрели медики, от госпитализации они отказались. Также повреждения получил пожарный автомобиль.

В ГСЧС уточнили, что спасатели и работники местной пожарной охраны попали под обстрел в тот момент, когда тушили пожар в хозяйственных постройках, возникший после российской атаки.

По информации прокуратуры, россияне атаковали спасателей около 17:00 в среду, 14 августа. Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Фото: МВД

Фото: Херсонская областная прокуратура

10 августа за пределами Херсона в результате очередных российских обстрелов возник масштабный пожар, оперативно потушить его было невозможно.

В тот же день Совет обороны Херсонской области принял решение о расширении обязательной эвакуации – в частности, из двух микрорайонов областного центра.

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