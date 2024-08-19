Глава Херсонской ОВА: У нас взрыв каждые две минуты

С начала 2024 года российские войска более 28 000 раз обстреляли регион, заявил Александр Прокудин

Александр Прокудин (Фото: Херсонская ОВА)

Жители Херсонской области в целом слышат взрывы каждые две минуты. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"У нас трудная с этим ситуация. Если брать все, что происходит в области, то можно сказать, что у нас взрыв каждые две минуты. То есть, если разбить по интенсивности, то жители Херсонской области в целом слышат взрывы каждые две минуты", – заявил Прокудин.

Глава ОВА отметил, что с начала 2024 года российские войска более 28 000 раз обстреляли регион, выпустив 158 000 снарядов из разных видов вооружения.

"Сейчас такая сложная ситуация для Херсона, потому что они начали активно работать дронами, просто сбрасывают взрывчатку с FPV и крушат в Херсоне все, что можно", – добавил он.

По словам Прокудина, за последние 30 дней россияне атаковали регион дронами почти 3200 раз. В результате погибли семь человек, 109 взрослых и трое детей получили ранения.

Также, как отметил глава ОВА, оккупанты активно применяют управляемые авиабомбы. В июле россияне использовали 270 КАБов, убив 28 человек и ранив 199 человек.

28 июля в результате обстрела села Камышаны в Херсонской области ранения получили шесть человек, в том числе дети.

14 августа в Херсонской области россияне атаковали беспилотником спасателей, приехавших ликвидировать последствия предыдущих атак.

Читайте также: Глава Херсонской ОВА: Заповедника "Аскания-Нова" больше нет, россияне разграбили его