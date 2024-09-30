Росіяни FPV-дронами влучили по зупинці та авто у Куп'янську: загинув чоловік – фото
Тетяна Бесараб
Російські війська завдали ударів безпілотними літальними апаратами по автомобілю та зупинці у Куп'янську Харківської області, внаслідок чого є загиблий та поранений. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях
За даними слідства, 30 вересня о 08:30 ворожий FPV-дрон завдав удару по транспортному засобу, в результаті чого 58-річний водій був поранений та доставлений до лікарні.
Пізніше, о 10:35, росіяни здійснили повторний удар безпілотником по місту, цього разу вразивши зупинку громадського транспорту, через це загинув 82-річний цивільний.
- 31 серпня російський FPV-дрон атакував службову автівку у Куп'янську, в якій перебували троє поліціянтів. Один з них помер у лікарні.
- 28 вересня у Козачій Лопані Харківської області російський дрон влучив у цивільну автівку, в результаті чого загинув суддя Верховного суду, який розвозив гуманітарку.
- 28 вересня росіяни вдарили по Слатиному Харківської області – загинули троє людей, щонайменше троє осіб поранено, одна жінка перебуває у важкому стані.
Читайте також: Defense Express: Росіяни почали чіпляти камери на БпЛА, щоб бачити українські дрони