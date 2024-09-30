Росіяни FPV-дронами влучили по зупинці та авто у Куп'янську: загинув чоловік – фото

Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські війська завдали ударів безпілотними літальними апаратами по автомобілю та зупинці у Куп'янську Харківської області, внаслідок чого є загиблий та поранений. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

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За даними слідства, 30 вересня о 08:30 ворожий FPV-дрон завдав удару по транспортному засобу, в результаті чого 58-річний водій був поранений та доставлений до лікарні.

Пізніше, о 10:35, росіяни здійснили повторний удар безпілотником по місту, цього разу вразивши зупинку громадського транспорту, через це загинув 82-річний цивільний.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

31 серпня російський FPV-дрон атакував службову автівку у Куп'янську, в якій перебували троє поліціянтів. Один з них помер у лікарні.

28 вересня у Козачій Лопані Харківської області російський дрон влучив у цивільну автівку, в результаті чого загинув суддя Верховного суду, який розвозив гуманітарку.

28 вересня росіяни вдарили по Слатиному Харківської області – загинули троє людей, щонайменше троє осіб поранено, одна жінка перебуває у важкому стані.

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