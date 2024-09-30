Россияне FPV-дронами попали по остановке и авто в Купянске: погиб мужчина – фото

Фото: Харьковская областная прокуратура

Российские войска нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по автомобилю и остановке в Купянске Харьковской области, в результате чего есть погибший и раненый. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

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По данным следствия, 30 сентября в 08:30 вражеский FPV-дрон нанес удар по транспортному средству, в результате чего 58-летний водитель был ранен и доставлен в больницу.

Позже, в 10:35, россияне нанесли повторный удар беспилотником по городу, на этот раз попав в остановку общественного транспорта, из-за этого погиб 82-летний гражданский.

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

31 августа российский FPV-дрон атаковал служебный автомобиль в Купянске, в котором находились трое полицейских. Один из них скончался в больнице.

28 сентября в Казачьей Лопани Харьковской области российский дрон попал в гражданский автомобиль, в результате чего погиб судья Верховного суда, развозивший гуманитарку.

28 сентября россияне ударили по Слатину Харьковской области – погибли три человека, по меньшей мере трое ранены, одна женщина находится в тяжелом состоянии.

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