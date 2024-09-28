РФ совершила авиаудар под Харьковом – погибли трое, есть пострадавшие

Оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре, повреждено учебное заведение и магазины

Российская авиабомба (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Российские оккупанты ударили по Слатину Харьковской области – погибли три человека, по меньшей мере трое раненых. Об этом написал глава облгосадминистрации Олег Синегубов.

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Об авиаударе по Слатину стало известно в 17:24 – сообщалось о гибели трех человек и работе экстренных служб на месте.

Впоследствии глава ОВА добавил: по меньшей мере три человека ранены, одна женщина находится в тяжелом состоянии.

Россияне ударили по гражданской инфраструктуре, повреждены учебные заведения и магазины – во время удара люди находились на улице, подытожил Синегубов.

Слатино – поселок севернее Харькова, расположенный на расстоянии около 11 км от российско-украинской границы:

Карта: Deepstate

Днем в Казачьей Лопане российский дрон попал в гражданский автомобиль – погиб судья Верховного суда, развозивший гуманитарку, пострадали три женщины.

Ранее, утром, российские войска нанесли двойной удар по Сумам: сейчас известно о девяти погибших, 12 человек ранены. Среди погибших – полицейский, прибывший с коллегами на помощь после первого удара.

Российские войска пытались атаковать Киев ударными беспилотниками типа Shahed, около полутора десятков были сбиты на подступах к городу. В Белгород-Днестровском районе Одесской области в результате ракетной атаки произошло возгорание и частичное разрушение базы отдыха. Погибших и пострадавших нет.

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