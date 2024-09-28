РФ совершила авиаудар под Харьковом – погибли трое, есть пострадавшие
Российская авиабомба (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Российские оккупанты ударили по Слатину Харьковской области – погибли три человека, по меньшей мере трое раненых. Об этом написал глава облгосадминистрации Олег Синегубов.

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Об авиаударе по Слатину стало известно в 17:24 – сообщалось о гибели трех человек и работе экстренных служб на месте.

Впоследствии глава ОВА добавил: по меньшей мере три человека ранены, одна женщина находится в тяжелом состоянии.

Россияне ударили по гражданской инфраструктуре, повреждены учебные заведения и магазины – во время удара люди находились на улице, подытожил Синегубов.

Слатино – поселок севернее Харькова, расположенный на расстоянии около 11 км от российско-украинской границы:

Карта: Deepstate
Карта: Deepstate

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