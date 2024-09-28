РФ здійснила авіаудар під Харковом – загинули троє, є постраждалі

Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі, пошкоджено заклад освіти та магазини

Російська авіабомба (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Російські окупанти вдарили по Слатиному Харківської області – загинули троє людей, щонайменше троє поранених. Про це написав очільник обласної адміністрації Олег Синєгубов.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Про авіаудар по Слатиному стало відомо о 17:24 – повідомлялося про загибель трьох людей та роботу екстрених служб на місці.

Згодом голова ОВА додав: щонайменше троє людей поранені, одна жінка перебуває у важкому стані.

Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі, пошкоджено заклад освіти та магазини – під час удару люди перебували на вулиці, підсумував Синєгубов.

Слатине – селище на північ від Харкова, що розташоване на відстані близько 11 км від російсько-українського кордону:

Мапа: Deepstate

Вдень у Козачій Лопані російський дрон влучив у цивільну автівку – загинув суддя Верховного суду, який розвозив гуманітарку, постраждали три жінки.

Раніше, вранці, російські війська здійснили подвійний удар по Сумах: наразі відомо про дев'ятьох загиблих, 12 осіб поранено. Серед загиблих – поліціянт, який з колегами прибув на допомогу після першого удару.

Російські війська намагалися атакувати Київ ударними безпілотниками типу Shahed, близько півтора десятка було збито на підступах до міста. У Білгород-Дністровському районі Одеської області внаслідок ракетної атаки відбулося займання та часткове руйнування бази відпочинку. Загиблих та постраждалих немає.

Читайте також: Під завалами будівлі управління поліції у Кривому Розі знайшли тіло четвертого загиблого