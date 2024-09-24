Defense Express: Россияне начали цеплять камеры на БпЛА, чтобы видеть украинские дроны

Камера обеспечивает задний обзор, что позволяет выявить угрозы в виде других дронов и принять соответствующие меры

Российские операторы дронов (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

Российские операторы разведывательных беспилотников начали оснащать свои дроны камерами заднего вида, они предназначены для выявления угроз со стороны украинских FPV-дронов. Об этом сообщает военный портал Defense Express.

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Аналитики сообщают, что украинские военные недавно уничтожили первый из таких модифицированных беспилотников. На фото можно увидеть дрон типа ZALA, имеющий миниатюрную камеру и антенны RHCP, типичные для FPV-дронов.

Камера обеспечивает задний обзор, что позволяет выявить угрозы в виде других дронов и принять соответствующие меры, например, увеличить скорость во избежание атаки, поскольку время в воздухе для FPV-дронов ограничено.

Фото: Сергей Флеш/Telegram

Фото: Сергей Флеш/Telegram

Издание отмечает, что общая эффективность решения остается под вопросом, но быстрый переход врага к практической реализации средств противодействия зенитным FPV-дронам "заслуживает внимания".

Ожидается, что список контрмер будет расширяться. Кроме того, есть вероятность того, что враг попытается оснастить беспилотники небольшими средствами радиоэлектронной борьбы.

21 сентября ОТУ "Харьков" сообщало, что россияне начали обрабатывать свои дроны неизвестным веществом, в случае контакта она вызывает химические ожоги.

На следующий день глава Днепропетровской ОВА Лысак успокоил людей: таких дронов в области нет.

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