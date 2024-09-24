Defense Express: Россияне начали цеплять камеры на БпЛА, чтобы видеть украинские дроны
Российские операторы разведывательных беспилотников начали оснащать свои дроны камерами заднего вида, они предназначены для выявления угроз со стороны украинских FPV-дронов. Об этом сообщает военный портал Defense Express.
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Аналитики сообщают, что украинские военные недавно уничтожили первый из таких модифицированных беспилотников. На фото можно увидеть дрон типа ZALA, имеющий миниатюрную камеру и антенны RHCP, типичные для FPV-дронов.
Камера обеспечивает задний обзор, что позволяет выявить угрозы в виде других дронов и принять соответствующие меры, например, увеличить скорость во избежание атаки, поскольку время в воздухе для FPV-дронов ограничено.
Издание отмечает, что общая эффективность решения остается под вопросом, но быстрый переход врага к практической реализации средств противодействия зенитным FPV-дронам "заслуживает внимания".
Ожидается, что список контрмер будет расширяться. Кроме того, есть вероятность того, что враг попытается оснастить беспилотники небольшими средствами радиоэлектронной борьбы.
- 21 сентября ОТУ "Харьков" сообщало, что россияне начали обрабатывать свои дроны неизвестным веществом, в случае контакта она вызывает химические ожоги.
- На следующий день глава Днепропетровской ОВА Лысак успокоил людей: таких дронов в области нет.
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