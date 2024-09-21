Россияне стали обрабатывать дроны неизвестным веществом – вызывает химические ожоги: фото

Группировка "Харьков" призвала не касаться трофейных беспилотников без средств защиты

Российские оккупанты-дроноводы (Фото: ресурс захватчиков)

Россияне начали обрабатывать свои дроны неизвестным веществом, которое при контакте вызывает химические ожоги, сообщила оперативно-тактическая группировка войск "Харьков". Ниже фото с таким ожогом, чувствительный контент – 18+.

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В сообщении призвали не прикасаться к трофейным беспилотникам без средств защиты.

Также ОТУ добавило фото химического ожога на руке:

Фото: Telegram ОТУ

В марте Генеральный штаб ВСУ сообщал, что с начала полномасштабного вторжения РФ совершила против Украины 1068 химических атак, а в 2024 году оккупанты активизировали применение химического оружия.

В течение апреля захватчики применили по украинским военным 444 боеприпаса с содержанием опасных химических веществ. По данным военных, для этого россияне преимущественно пользуются беспилотниками со сбросом К-51 и РГ-ВО.

Между тем, Независимая международная организация по запрету химического оружия, созданная при поддержке ООН, так и "не нашла" доказательств того, что в войне России против Украины кто-то из сторон использовал химическое оружие.

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