Россияне стали обрабатывать дроны неизвестным веществом – вызывает химические ожоги: фото
Российские оккупанты-дроноводы (Фото: ресурс захватчиков)

Россияне начали обрабатывать свои дроны неизвестным веществом, которое при контакте вызывает химические ожоги, сообщила оперативно-тактическая группировка войск "Харьков". Ниже фото с таким ожогом, чувствительный контент – 18+.

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В сообщении призвали не прикасаться к трофейным беспилотникам без средств защиты.

Также ОТУ добавило фото химического ожога на руке:

Фото: Telegram ОТУ
Фото: Telegram ОТУ

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