Россияне активизировали применение химического оружия. В апреле – 444 случая

В Генштабе отметили, что это на 71 больше, чем в марте

Химическое оружие (Фото: Генштаб ВСУ)

В течение апреля российские оккупанты применили по украинским военным 444 боеприпаса с содержанием опасных химических веществ. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В ведомстве отметили, что это на 71 случай больше, чем в марте. Основным способом "доставки" химических веществ является использование беспилотников преимущественно со сбросом К-51.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения был зафиксирован 1891 случай применений россиянами боеприпасов, снаряженных химическими веществами.

25 января капитан Рудык заявил, что в декабре 2023 года было впервые зафиксировано использование новых российских гранат с ядовитыми веществами. До этого оккупанты использовали гранаты К-51 и РГР раздражающего действия.

1 мая Госдеп США наложил санкции на ряд российских предприятий в связи с тем, что оккупационные войска применили против украинской армии запрещенное химическое вещество хлорпикрин.

Читайте также: ВСУ: Россияне начали в 90 раз больше прибегать к химическим атакам на фронте