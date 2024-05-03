Росіяни активізували застосування хімічної зброї. У квітні – 444 випадки
Протягом квітня російські окупанти застосували по українських військових 444 боєприпаси з вмістом небезпечних хімічних речовин. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.
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У відомстві зазначили, що це на 71 випадок більше, ніж в березні. Основним способом "доставляння" хімічних речовин є використання безпілотників переважно зі скидом К-51.
За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення був зафіксований 1891 випадок застосувань росіянами боєприпасів, споряджених хімічними речовинами.
- 25 січня капітан Рудик заявив, що у грудні 2023 року було вперше зафіксовано використання нових російських гранат з отруйними речовинами. До цього окупанти використовували гранати К-51 та РГР подразливої дії.
- 1 травня Держдеп США наклав санкції на низку російських підприємств у зв’язку з тим, що окупаційні війська застосували проти української армії заборонену хімічну речовину хлорпікрин.
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