Росіяни активізували застосування хімічної зброї. У квітні – 444 випадки

У Генштабі зазначили, що це на 71 більше, ніж в березні

Хімічна зброя (Фото: Генштаб ЗСУ)

Протягом квітня російські окупанти застосували по українських військових 444 боєприпаси з вмістом небезпечних хімічних речовин. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

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У відомстві зазначили, що це на 71 випадок більше, ніж в березні. Основним способом "доставляння" хімічних речовин є використання безпілотників переважно зі скидом К-51.

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення був зафіксований 1891 випадок застосувань росіянами боєприпасів, споряджених хімічними речовинами.

25 січня капітан Рудик заявив, що у грудні 2023 року було вперше зафіксовано використання нових російських гранат з отруйними речовинами. До цього окупанти використовували гранати К-51 та РГР подразливої дії.

1 травня Держдеп США наклав санкції на низку російських підприємств у зв’язку з тим, що окупаційні війська застосували проти української армії заборонену хімічну речовину хлорпікрин.

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