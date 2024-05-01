Хлорпікрин. США підтвердили, що Росія використала заборонену хімічну зброю проти ЗСУ

У зв'язку з цим Держдеп США наклав санкції на компанії та організації, причетні до розробки хімічної зброї

Держдепартамент США (Фото: Пресслужба)

Державний департамент США підтвердив, що російські окупаційні війська застосували проти української армії заборонену хімічну речовину хлорпікрин. Про це йдеться у документі, що обґрунтовує запровадження проти Росії нових санкцій.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Стверджується, що росіяни регулярно порушують Конвенцію про заборону хімічної зброї, використовуючи її як проти українських військових на полі бою, так і під час масових заворушень всередині своєї країни.

"Використання таких хімікатів не є поодиноким інцидентом і, ймовірно, викликане бажанням російських військ витіснити українські сили з укріплених позицій і досягти тактичних переваг на полі бою", – йдеться у звіті.

У зв'язку з цим Держдеп США наклав санкції на Війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту Міноборони Росії, російський Науково-дослідний інститут прикладної акустики та 48-й Центральний науково-дослідний інститут російського Міноборони, які займаються розробкою хімічної зброї.

Під санкції також потрапили чотири компанії, причетні до програми хімічної зброї Росії.

ДОВІДКА У високих концентраціях хлорпікрин сильно подразнює легені, очі та шкіру. Хоч ця речовина не така небезпечна, як інша хімічна зброя, проте викликає блювоту, запаморочення, сильне запалення очей, носа, горла, дихальних шляхів, конвульсії. Також хімічна речовина викликає втрату свідомості та ураження шкіри. Усі ці симптоми виникають раптово, а у великій концентрації людина вмирає за лічені хвилини. Крім того, хлорпікрин заражає їжу та воду. У високих концентраціях хлорпікрин сильно подразнює легені, очі та шкіру. Хоч ця речовина не така небезпечна, як інша хімічна зброя, проте викликає блювоту, запаморочення, сильне запалення очей, носа, горла, дихальних шляхів, конвульсії. Також хімічна речовина викликає втрату свідомості та ураження шкіри. Усі ці симптоми виникають раптово, а у великій концентрації людина вмирає за лічені хвилини. Крім того, хлорпікрин заражає їжу та воду.

25 січня капітан Рудик заявив, що у грудні 2023 року було вперше зафіксовано використання нових російських гранат з отруйними речовинами. До грудня 2023 року окупанти використовували гранати К-51 та РГР подразливої дії.

20 лютого командир підрозділу "Терра" 3 ОШБр Волохов заявив, що штурми росіян у районі Авдіївки фактично не закінчуються ніколи, армія Росії застосовує всю номенклатуру озброєнь, зокрема хімічну зброю, ракети, авіацію та піхоту.

4 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України більш ніж тисячу хімічних атак, у 2024 році росіяни активізували застосування хімічної зброї.

Читайте також: США оголосили масштабний пакет санкцій проти Росії та країн, які допомагають її ВПК