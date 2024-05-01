Хлорпікрин. США підтвердили, що Росія використала заборонену хімічну зброю проти ЗСУ
Державний департамент США підтвердив, що російські окупаційні війська застосували проти української армії заборонену хімічну речовину хлорпікрин. Про це йдеться у документі, що обґрунтовує запровадження проти Росії нових санкцій.
Стверджується, що росіяни регулярно порушують Конвенцію про заборону хімічної зброї, використовуючи її як проти українських військових на полі бою, так і під час масових заворушень всередині своєї країни.
"Використання таких хімікатів не є поодиноким інцидентом і, ймовірно, викликане бажанням російських військ витіснити українські сили з укріплених позицій і досягти тактичних переваг на полі бою", – йдеться у звіті.
У зв'язку з цим Держдеп США наклав санкції на Війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту Міноборони Росії, російський Науково-дослідний інститут прикладної акустики та 48-й Центральний науково-дослідний інститут російського Міноборони, які займаються розробкою хімічної зброї.
Під санкції також потрапили чотири компанії, причетні до програми хімічної зброї Росії.
- 25 січня капітан Рудик заявив, що у грудні 2023 року було вперше зафіксовано використання нових російських гранат з отруйними речовинами. До грудня 2023 року окупанти використовували гранати К-51 та РГР подразливої дії.
- 20 лютого командир підрозділу "Терра" 3 ОШБр Волохов заявив, що штурми росіян у районі Авдіївки фактично не закінчуються ніколи, армія Росії застосовує всю номенклатуру озброєнь, зокрема хімічну зброю, ракети, авіацію та піхоту.
- 4 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України більш ніж тисячу хімічних атак, у 2024 році росіяни активізували застосування хімічної зброї.
Читайте також: США оголосили масштабний пакет санкцій проти Росії та країн, які допомагають її ВПК