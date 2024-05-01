США оголосили масштабний пакет санкцій проти Росії та країн, які допомагають її ВПК

Під санкції також потрапила одна з найбільших російських авіакомпаній "Побєда"

Мінфін США (Фото: Depositphotos)

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти майже 200 фізичних і юридичних осіб, які сприяють військово-промисловому комплексу Росії та допомагають їй ухилятись від обмежень. Про це йдеться у пресрелізі відомства.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Пакет санкцій спрямований на російську військово-промислову базу, а також фізичних і юридичних осіб у третіх країнах, які допомагають Росії купувати компоненти для виробництва зброї або оборонної продукції.

Щодо країн, які допомагали Росії обходити західні санкції, США запровадили обмеження проти підприємств з Туреччини, Китаю, Словаччини, Бельгії та Киргизстану, оскільки ті могли допомагати РФ обходити західні санкції.

Мінфін Сполучених Штатів запровадив обмеження для двох російських компаній, які беруть участь у будівництві газової інфраструктури в Росії: "Нефтегазстрой" та "ВНИПИгаздобыча".

До списку додалися також:

→ автозавод "Урал";

→ Брянський автозавод;

→ завод "Протон";

→ 48-й науково-дослідний інститут Міноборони Росії;

→ Томський електротехнічний завод;

→ одна з найбільших авіакомпаній "Побєда".

26 квітня 2024 року державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Китай утриматися від співпраці з Росією та допомозі їй у війні проти України. Він заявив, що Вашингтон може посилити санкції проти Пекіна.

Читайте також: США і Британія ввели санкції проти Ірану за удар по Ізраїлю: хто в списку