США оголосили масштабний пакет санкцій проти Росії та країн, які допомагають її ВПК
Міністерство фінансів США запровадило санкції проти майже 200 фізичних і юридичних осіб, які сприяють військово-промисловому комплексу Росії та допомагають їй ухилятись від обмежень. Про це йдеться у пресрелізі відомства.
Пакет санкцій спрямований на російську військово-промислову базу, а також фізичних і юридичних осіб у третіх країнах, які допомагають Росії купувати компоненти для виробництва зброї або оборонної продукції.
Щодо країн, які допомагали Росії обходити західні санкції, США запровадили обмеження проти підприємств з Туреччини, Китаю, Словаччини, Бельгії та Киргизстану, оскільки ті могли допомагати РФ обходити західні санкції.
Мінфін Сполучених Штатів запровадив обмеження для двох російських компаній, які беруть участь у будівництві газової інфраструктури в Росії: "Нефтегазстрой" та "ВНИПИгаздобыча".
До списку додалися також:
→ автозавод "Урал";
→ Брянський автозавод;
→ завод "Протон";
→ 48-й науково-дослідний інститут Міноборони Росії;
→ Томський електротехнічний завод;
→ одна з найбільших авіакомпаній "Побєда".
- 26 квітня 2024 року державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Китай утриматися від співпраці з Росією та допомозі їй у війні проти України. Він заявив, що Вашингтон може посилити санкції проти Пекіна.
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