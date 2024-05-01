США объявили масштабный пакет санкций против России и стран, помогающих ее ВПК

Под санкции также попала одна из крупнейших российских авиакомпаний "Победа"

Минфин США (Фото: Depositphotos)

Министерство финансов США ввело санкции против почти 200 физических и юридических лиц, способствующих военно-промышленному комплексу России и помогающих ей уклоняться от ограничений. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

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Пакет санкций направлен на российскую военно-промышленную базу и физических и юридических лиц в третьих странах, помогающих России покупать компоненты для производства оружия или оборонной продукции.

В отношении стран, которые помогали России обходить западные санкции, США ввели ограничения против предприятий из Турции, Китая, Словакии, Бельгии и Кыргызстана, поскольку те могли помогать России обходить западные санкции.

Минфин Соединенных Штатов ввел ограничения для двух российских компаний, участвующих в строительстве газовой инфраструктуры в России: "Нефтегазстрой" и "ВНИПИгаздобыча".

К списку добавились также:

→ автозавод "Урал";

→ Брянский автозавод;

→ завод "Протон";

→ 48-й научно-исследовательский институт Минобороны России;

→ Томский электротехнический завод.

→ Одна из крупнейших авиакомпаний "Победа".

26 апреля 2024 года государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Китай воздержаться от сотрудничества с Россией и помощи ей в войне против Украины. Он заявил, что Вашингтон может ужесточить санкции против Пекина.

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