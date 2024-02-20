3 штурмова про ситуацію під Авдіївкою: Штурми РФ не закінчуються ніколи, є хімічна зброя

Бійці ЗСУ (Фото: 3 ОШБр/Facebook)

Командир підрозділу "Терра" 3 окремої штурмової бригади Микола Волохов заявив, що штурми росіян у районі Авдіївки фактично не закінчуються ніколи, але мають обмежену ефективність. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, армія Росії застосовує всю номенклатуру озброєнь, зокрема хімічну зброю, ракети, авіацію та піхоту.

"Наскільки тут складно? Давайте в порівнянні: свого часу я думав, що Бахмутський напрямок, який є надскладним, – це найскладніше місце російсько-української війни, але коли я приїхав сюди – ця планка підвищилася. Я думаю, що не збрешу, якщо скажу, що Авдіївський напрямок є найгарячішою точкою російсько-української війни та найгарячішою точкою у світі", — сказав Волохов.

Він зазначив, що піхота ворога постійно йде вперед, а штурми фактично не закінчуються ніколи, проте це має низьку ефективність. Військовий підкреслив, що 3 ОШБр поставила рекорд зі знищення піхоти та техніки супротивника.

17 лютого головнокомандувач ЗСУ Сирський оголосив, що українські війська відступили з Авдіївки, щоб не допустити зайвих втрат.

Командувач ОСУВ "Таврія" Тарнавський заявив, що виведення підрозділів відбувалося з урахуванням різних сценаріїв, проте частина військових потрапила в полон РФ. У 3 ОШБр кажуть, що вони мали лише поодинокі випадки потрапляння в полон, а не на рівні підрозділів, взводів та відділень, як про це заявляють росіяни.

17 лютого стало відомо, що росіяни нібито розстріляли поранених полонених ЗСУ в Авдіївці. У ЗСУ перевіряють інформацію. Прокуратура розпочала розслідування за цим фактом, а також за фактом розстрілу двох полонених ЗСУ у районі Бахмута.

19 лютого заступник командира з'єднання Жорін заявляв, що в Авдіївці деякі підрозділи 3 окремої штурмової бригади потрапили в оточення, але змогли вирватися.

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