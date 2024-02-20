3 ОШБр о ситуации под Авдеевкой: Штурмы не заканчиваются никогда, есть химическое оружие

Бойцы ВСУ (Фото: 3 ОШБр/Facebook)

Командир подразделения "Терра" 3 отдельной штурмовой бригады Николай Волохов заявил, что штурмы россиян в районе Авдеевки фактически не заканчиваются никогда, но имеют ограниченную эффективность. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, армия России применяет всю номенклатуру вооружений, в частности химическое оружие, ракеты, авиацию и пехоту.

"Насколько здесь сложно? Давайте в сравнении: в свое время я думал, что Бахмутское направление, которое является сверхсложным, — это самое сложное место российско-украинской войны, но когда я приехал сюда — эта планка повысилась. Я думаю, что не совру, если скажу, что Авдеевское направление является самой горячей точкой российско-украинской войны и самой горячей точкой в мире", — сказал Волохов.

Он отметил, что пехота врага постоянно идет вперед, а штурмы фактически не заканчиваются никогда, однако это имеет низкую эффективность. Военный подчеркнул, что 3 ОШБр поставила рекорд по уничтожению пехоты и техники противника.

17 февраля главнокомандующий ВСУ Сырский объявил, что украинские войска отступили из Авдеевки, чтобы не допустить лишних потерь.

Командующий ОСГВ "Таврия" Тарнавский заявил, что вывод подразделений происходил с учетом различных сценариев, однако часть военных попала в плен РФ. В 3 ОШБр говорят, что у них были только единичные случаи попадания в плен, а не на уровне подразделений, взводов и отделений, как об этом заявляют россияне.

17 февраля стало известно, что россияне якобы расстреляли раненых пленных ВСУ в Авдеевке. В ВСУ проверяют информацию. Прокуратура приступила к расследованию по этому факту, а также по факту расстрела двух пленных ВСУ в районе Бахмута.

19 февраля заместитель командира соединения Жорин заявлял, что в Авдеевке некоторые подразделения 3 отдельной штурмовой бригады попали в окружение, но смогли вырваться.

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