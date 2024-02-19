Бійці 25 окремого штурмового батальйону 47 окремої механізованої бригади повідомили, що після чотирьох місяців оборони останніми вийшли з Авдіївського коксохімічного заводу. За їхніми даними – вдалося вибратися без втрат. Про це йдеться в заяві бригади.

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У бригаді наголосили, що командування бригади зробило все можливе, аби вберегти українських воїнів, забезпечивши потужну вогневу підтримку.

Бійці підкреслили, що з кінця жовтня 2023 року російська армія не полишала спроб захопити підприємство "м'ясними штурмами".

У 47 бригаді наголосили, що українські екіпажі Bradley, оператори FPV-дронів та піхота "перемелювали ворогів у безпрецедентних масштабах".

"Кожен наш боєць увесь період часу чесно, гідно та мужньо виконував свій обовʼязок. Честь! Інші підрозділи 47 ОМБр продовжують тримати оборону на визначених напрямках", — резюмували військові.

ДОПОВНЕНО О 18:27. Микола Мельник, старший лейтенант, військовослужбовець 47 бригади, який під час контрнаступу на Запоріжжі командував четвертою ротою 47-ої й тоді втратив ногу і зараз знаходиться на реабілітації у коментарі для LIGA.net розповів, що провести таку операцію доволі складно, але можливо за наявності двох речей.



"Перше – координація між піхотою, FPV та екіпажами бойових машин. Тому що наскільки я зрозумів, FPV виявляли позиції росіян поблизу, атакували їх, у той час, як екіпажі бойових машин просто на всіх швидкостях проривалися вночі. Щоб забрати піхоту і вивести її на безпечні рубежі. Як мінімум за Орлівку", – розповів військовий.

Мельник впевнений – Bradley зіграли ключову роль, адже, за його словами, якби піхота "пішла пішки – її б просто розібрали би артою".



"А Bradley має велику прохідність, у нього краща броня ніж у БМП-2 чи будь-якої радянської машини піхоти. По-друге, за навченості екіпажів – ти просто заїхав, завантажилися і швидко виїхали. Але ключовим фактором є саме хоробрість екіпажів, тому що відверто мало було бажаючих", – наголосив він



За його словами, ситуація була доволі складна, адже тільки одна дорога була на Коксохім й вона прострілювалася. Він зазначив, що складно було їхати, екіпажі робили це вночі, використовуючи рельєф місцевості.

"Але внаслідок того, що росіяни намагалися блокувати Коксохім. Наскільки я розумію, спочатку хотіли перебити дорогу на Тоненьке, а потім переключитися на Коксохім, тому що за наявності однієї прострілюваної дороги навряд чи там можна було б довго оборонятися", – акцентував військовий.

Мельник наголосив, що коли всі бригади отримали наказ на вихід, то 110-та окрема механізована бригада стала виходити з Авдіївки тоді й 47 ОМБр. За його словами, через наявність американської техніки, у військових це вийшло злагоджено і швидко.

"Хлопці, які вийшли, залишаться на нових рубежах і будуть обороняти їх", – підсумував військовий.

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17 лютого головнокомандувач ЗСУ Сирський оголосив, що українські війська відступили з Авдіївки, аби не допустити зайвих втрат.

Командувач ОСУВ "Таврія" Тарнавський заявив, що виведення підрозділів відбувалося з урахуванням різних сценаріїв, проте частина військових потрапила в полон РФ. У 3 ОШБр кажуть, що у них були лише поодинокі випадки потрапляння в полон – а не на рівні підрозділів, взводів та відділень, як про це заявляють росіяни.

17 лютого стало відомо, що росіяни нібито розстріляли поранених полонених ЗСУ в Авдіївці. У ЗСУ перевіряють інформацію. Прокуратура розпочала розслідування за цим фактом, а також за фактом розстрілу двох полонених ЗСУ у районі Бахмута.

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