Бойцы 25 отдельного штурмового батальона 47 отдельной механизированной бригады сообщили, что после четырех месяцев обороны последними вышли из Авдеевского коксохимического завода. По их данным – удалось выбраться без потерь. Об этом говорится в заявлении бригады.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В бригаде отметили, что командование бригады сделало все возможное, чтобы уберечь украинских воинов, обеспечив мощную огневую поддержку.

Бойцы подчеркнули, что с конца октября 2023 года российская армия не оставляла попыток захватить предприятие "мясными штурмами".

В 47 бригаде отметили, что украинские экипажи Bradley, операторы FPV-дронов и пехота "перемалывали врагов в беспрецедентных масштабах".

"Каждый наш боец весь период времени честно, достойно и мужественно выполнял свой долг. Честь! Другие подразделения 47 ОМБр продолжают держать оборону на определенных направлениях", – резюмировали военные.

Читайте также: 3 штурмовая о фронте под Авдеевкой: Бои стали обыденными, стабилизировали, РФ наступает

17 февраля главнокомандующий ВСУ Сырский объявил, что украинские войска отступили из Авдеевки, чтобы не допустить лишних потерь.

Командующий ОСГВ "Таврия" Тарнавский заявил, что вывод подразделений происходил с учетом различных сценариев, однако часть военных попала в плен РФ. В 3 ОШБр говорят, что у них были только единичные случаи попадания в плен – а не на уровне подразделений, взводов и отделений, как об этом заявляют россияне.

17 февраля стало известно, что россияне якобы расстреляли раненых пленных ВСУ в Авдеевке. В ВСУ проверяют информацию. Прокуратура приступила к расследованию по этому факту, а также по факту расстрела двух пленных ВСУ в районе Бахмута.

Смотрите также: Авдеевка. 3 штурмовая показала уникальные кадры рейда на захваченные участки города – видео