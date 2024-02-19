Авдеевский коксохим. Последний украинский батальон вышел без потерь – видео
Бойцы 25 отдельного штурмового батальона 47 отдельной механизированной бригады сообщили, что после четырех месяцев обороны последними вышли из Авдеевского коксохимического завода. По их данным – удалось выбраться без потерь. Об этом говорится в заявлении бригады.
В бригаде отметили, что командование бригады сделало все возможное, чтобы уберечь украинских воинов, обеспечив мощную огневую поддержку.
Бойцы подчеркнули, что с конца октября 2023 года российская армия не оставляла попыток захватить предприятие "мясными штурмами".
В 47 бригаде отметили, что украинские экипажи Bradley, операторы FPV-дронов и пехота "перемалывали врагов в беспрецедентных масштабах".
"Каждый наш боец весь период времени честно, достойно и мужественно выполнял свой долг. Честь! Другие подразделения 47 ОМБр продолжают держать оборону на определенных направлениях", – резюмировали военные.
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- 17 февраля главнокомандующий ВСУ Сырский объявил, что украинские войска отступили из Авдеевки, чтобы не допустить лишних потерь.
- Командующий ОСГВ "Таврия" Тарнавский заявил, что вывод подразделений происходил с учетом различных сценариев, однако часть военных попала в плен РФ. В 3 ОШБр говорят, что у них были только единичные случаи попадания в плен – а не на уровне подразделений, взводов и отделений, как об этом заявляют россияне.
- 17 февраля стало известно, что россияне якобы расстреляли раненых пленных ВСУ в Авдеевке. В ВСУ проверяют информацию. Прокуратура приступила к расследованию по этому факту, а также по факту расстрела двух пленных ВСУ в районе Бахмута.
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