Хлорпикрин. США подтвердили: Россия использовала запрещенное химическое оружие против ВСУ

В связи с этим Госдеп США наложил санкции на компании и организации, причастные к разработке химического оружия

Госдепартамент США (Фото: Пресс-служба)

Государственный департамент США подтвердил, что российские оккупационные войска применили против украинской армии запрещенное химическое вещество хлорпикрин. Об этом говорится в документе, обосновывающем введение против России новых санкций.

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Утверждается, что россияне регулярно нарушают Конвенцию о запрещении химического оружия, используя ее как против украинских военных на поле боя, так и во время массовых беспорядков внутри своей страны.

"Использование таких химикатов не является единичным инцидентом и, вероятно, вызвано желанием российских войск вытеснить украинские силы с укрепленных позиций и добиться тактических преимуществ на поле боя", – говорится в отчете.

В связи с этим Госдеп США наложил санкции на Войска радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России, российский Научно-исследовательский институт прикладной акустики и 48-й Центральный научно-исследовательский институт российского Минобороны, занимающихся разработкой химического оружия.

Под санкции также оказались четыре компании, причастные к программе химического оружия России.

СПРАВКА В высоких концентрациях хлорпикрин сильно раздражает легкие, глаза и кожу. Хотя это вещество не так опасно, как другое химическое оружие, однако вызывает рвоту, головокружение, сильное воспаление глаз, носа, горла, дыхательных путей, конвульсии. Также химическое вещество вызывает потерю сознания и поражение кожи. Все эти симптомы возникают внезапно, а в большой концентрации человек умирает за считанные минуты. Кроме того, хлорпикрин заражает пищу и воду. В высоких концентрациях хлорпикрин сильно раздражает легкие, глаза и кожу. Хотя это вещество не так опасно, как другое химическое оружие, однако вызывает рвоту, головокружение, сильное воспаление глаз, носа, горла, дыхательных путей, конвульсии. Также химическое вещество вызывает потерю сознания и поражение кожи. Все эти симптомы возникают внезапно, а в большой концентрации человек умирает за считанные минуты. Кроме того, хлорпикрин заражает пищу и воду.

25 января капитан Рудык заявил, что в декабре 2023 года было впервые зафиксировано использование новых российских гранат с ядовитыми веществами. До декабря 2023 года оккупанты использовали гранаты К-51 и РГР раздражающего действия.

20 февраля командир подразделения "Терра" 3 ОШБр Волохов заявил, что штурмы россиян в районе Авдеевки фактически не заканчиваются никогда, армия России применяет всю номенклатуру вооружений, в том числе химическое оружие, ракеты, авиацию и пехоту.

4 марта Генштаб ВСУ сообщил, что с начала полномасштабного вторжения Россия применила против Украины более тысячи химических атак, в 2024 году россияне активизировали применение химического оружия.

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