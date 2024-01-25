Убивает за пять минут: РФ начала использовать новые гранаты с отравляющими веществами
Представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники капитан Андрей Рудык заявил, что по состоянию на январь 2024 года с начала широкомасштабного российского вторжения зафиксировано 626 атак с использованием химических веществ. В декабре 2023 года, по его словам, впервые было зафиксировано использование российских гранат с отравляющими веществами. Об этом он рассказал на брифинге "Граната РГ-Во – неоспоримое доказательство применения ВС РФ химического оружия против Украины", который состоялся в Military Media Center.
Рудык сообщил, что по состоянию на январь 2024 года с начала широкомасштабного российского вторжения зафиксировано 626 атак с использованием химических веществ. До декабря 2023 года оккупанты использовали гранаты К-51 и РГР раздражающего действия.
В декабре 2023 года зафиксирован 81 случай использования российских гранат с ядовитыми веществами, что на тот момент составляло 17% из общего количества с начала большой войны.
"В декабре впервые зафиксировано применение гранаты РГ-Во. Эта граната содержит хлорацетофенон – вещество удушающего действия, запрещенное Женевским протоколом о применении на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов", – подчеркнул он.
В Центре исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники предполагают, что в случае попадания в помещение или блиндаж достаточно пяти минут, 70 капель этого газа, чтобы убить там людей.
Исследованный представителями Центра образец изготовлен в 2023 году на заводе, который работает еще со времен советского союза.
"Таким образом, в 2017 году Россия солгала о выполнении взятых на себя обязательств в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия 1993 года. Согласно которой должна была уничтожить само оружие и производственные мощности, где оно изготавливалось", – подчеркнул Рудык.
В Центре предполагают, что сейчас Россия пытается изучать реакцию мирового сообщества, чтобы впоследствии расширить номенклатуру использования химического оружия.
- В мае 2023 года бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что россияне обстреливают Украину фосфорными боеприпасами – это температура в 800 градусов.
- Также Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщало в мае, что оккупанты начали применять против своих военных химическое оружие, чтобы обвинить Украину.
- 27 декабря сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения Силы обороны зафиксировали 465 фактов применения российской армией боеприпасов, снаряженных ядовитыми химическими веществами.
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