Убивает за пять минут: РФ начала использовать новые гранаты с отравляющими веществами

Капитан Рудык заявил, что в декабре 2023 года зафиксирован 81 случай использования российских гранат с ядовитыми веществами

Андрей Рудык (Фото: Military Media Center)

Представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники капитан Андрей Рудык заявил, что по состоянию на январь 2024 года с начала широкомасштабного российского вторжения зафиксировано 626 атак с использованием химических веществ. В декабре 2023 года, по его словам, впервые было зафиксировано использование российских гранат с отравляющими веществами. Об этом он рассказал на брифинге "Граната РГ-Во – неоспоримое доказательство применения ВС РФ химического оружия против Украины", который состоялся в Military Media Center.

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Рудык сообщил, что по состоянию на январь 2024 года с начала широкомасштабного российского вторжения зафиксировано 626 атак с использованием химических веществ. До декабря 2023 года оккупанты использовали гранаты К-51 и РГР раздражающего действия.

В декабре 2023 года зафиксирован 81 случай использования российских гранат с ядовитыми веществами, что на тот момент составляло 17% из общего количества с начала большой войны.

"В декабре впервые зафиксировано применение гранаты РГ-Во. Эта граната содержит хлорацетофенон – вещество удушающего действия, запрещенное Женевским протоколом о применении на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов", – подчеркнул он.

Специальная газовая граната РГ-ВО (Фото: Командование Сил поддержки ВСУ)

СПРАВКА. РГ-ВО – советская наступательная ручная осколочная граната дистанционного действия, предназначенная для поражения живой силы и техники противника на близких расстояниях. С целью увеличения количества осколочной способности гранаты внутри корпуса на стенках проложена свернутая в четыре-шесть слоев лента из тонкой стали с насечками для образования осколков. Радиус разлета осколков составляет 25 метров. РГ-ВО – советская наступательная ручная осколочная граната дистанционного действия, предназначенная для поражения живой силы и техники противника на близких расстояниях. С целью увеличения количества осколочной способности гранаты внутри корпуса на стенках проложена свернутая в четыре-шесть слоев лента из тонкой стали с насечками для образования осколков. Радиус разлета осколков составляет 25 метров.

В Центре исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники предполагают, что в случае попадания в помещение или блиндаж достаточно пяти минут, 70 капель этого газа, чтобы убить там людей.

Исследованный представителями Центра образец изготовлен в 2023 году на заводе, который работает еще со времен советского союза.

"Таким образом, в 2017 году Россия солгала о выполнении взятых на себя обязательств в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия 1993 года. Согласно которой должна была уничтожить само оружие и производственные мощности, где оно изготавливалось", – подчеркнул Рудык.

В Центре предполагают, что сейчас Россия пытается изучать реакцию мирового сообщества, чтобы впоследствии расширить номенклатуру использования химического оружия.

Фото: Military Media Center

СПРАВКА. К-51 – советская ручная аэрозольная "слезоточивая" граната нелетального действия. Корпус из твердого пластика с металлическим дном. Герметичный корпус гранаты наполнен порошкообразным сильно раздражающим веществом нелетального действия. Воздействие гранаты К-51 против гранат для разгона демонстрантов значительно выше, поскольку она была создана для военных и специальных служб. К-51 – советская ручная аэрозольная "слезоточивая" граната нелетального действия. Корпус из твердого пластика с металлическим дном. Герметичный корпус гранаты наполнен порошкообразным сильно раздражающим веществом нелетального действия. Воздействие гранаты К-51 против гранат для разгона демонстрантов значительно выше, поскольку она была создана для военных и специальных служб.

В мае 2023 года бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что россияне обстреливают Украину фосфорными боеприпасами – это температура в 800 градусов.

Также Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщало в мае, что оккупанты начали применять против своих военных химическое оружие, чтобы обвинить Украину.

27 декабря сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения Силы обороны зафиксировали 465 фактов применения российской армией боеприпасов, снаряженных ядовитыми химическими веществами.

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