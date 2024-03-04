За два года РФ 1068 раз атаковала химическим оружием. Четверть случаев – в прошлом месяце
С начала полномасштабного вторжения Россия применила против Украины более тысячи химических атак, в 2024 году россияне активизировали применение химического оружия. Об этом сообщили в Telegram- канале Генерального штаба ВСУ.
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В ведомстве утверждают, что по состоянию на начало марта зафиксировано 1068 фактов применения Россией иритантов слезоточивого действия, снабженных ядовитыми химическими веществами. Данные вещества запрещены по условиям Конвенции о химическом оружии.
В Генштабе отметили, что только в феврале 2024 года зафиксировано 250 случаев применения боеприпасов с ядовитыми веществами (244 случая применения ВОГ, один случай применения газа и пять случаев применения других боеприпасов с химическим веществом).
- 27 декабря 2023 года сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения Силы обороны зафиксировали 465 фактов применения российской армией боеприпасов с ядовитыми химическими веществами.
- 25 января 2024 года капитан Рудык заявил, что в декабре 2023 года было впервые зафиксировано использование новых российских гранат с ядовитыми веществами. Ранее оккупанты использовали гранаты К-51 и РГР раздражающего действия.
- 20 февраля командующий ОСУВ "Таврия" Тарнавский сообщил, что и на Запорожском направлении, и в Донецкой области россияне возобновили применение ядовитых веществ.