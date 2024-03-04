За два года РФ 1068 раз атаковала химическим оружием. Четверть случаев – в прошлом месяце

В Генштабе ВСУ сообщили, что РФ продолжает применять против Сил обороны Украины запрещенное химическое оружие

Химическое оружие (Фото: Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения Россия применила против Украины более тысячи химических атак, в 2024 году россияне активизировали применение химического оружия. Об этом сообщили в Telegram- канале Генерального штаба ВСУ.

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем

В ведомстве утверждают, что по состоянию на начало марта зафиксировано 1068 фактов применения Россией иритантов слезоточивого действия, снабженных ядовитыми химическими веществами. Данные вещества запрещены по условиям Конвенции о химическом оружии.

В Генштабе отметили, что только в феврале 2024 года зафиксировано 250 случаев применения боеприпасов с ядовитыми веществами (244 случая применения ВОГ, один случай применения газа и пять случаев применения других боеприпасов с химическим веществом).