ЗСУ: Росіяни почали у 90 разів більше вдаватися до хімічних атак на фронті

Командування підтримки ЗСУ розповіло LIGA.net, що протягом останнього місяця був зафіксований 371 випадок застосування БпЛА з хімічними скидами

Фото: Military Media Center

Протягом березня російські окупаційні війська майже 400 разів застосували проти українських військових боєприпаси з хімічними речовинами. Відповідним звітом з LIGA.net поділилося командування підтримки Збройних Сил України.

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"Протягом останнього місяця було зафіксовано 371 випадок застосування ворогом боєприпасів з вмістом небезпечних хімічних речовин, що на 90 випадків більше, ніж за попередній період", – йдеться в повідомленні.

За даними військових, для цього росіяни переважно користуються безпілотниками зі скидом К-51 та РГ-ВО.

Загалом Силами оборони України за період з лютого 2023 року до березня 2024 року було зафіксовано 1412 випадків застосування Російською Федерацією боєприпасів з хімічними речовинами.

Військові додали, що такі дії Росії набувають системного характеру, а тенденція застосування тільки зростає.

25 січня капітан Рудик заявив, що у грудні 2023 року було вперше зафіксовано використання нових російських гранат з отруйними речовинами. До грудня 2023 року окупанти використовували гранати К-51 та РГР подразливої дії.

20 лютого командир підрозділу "Терра" 3 ОШБр Волохов заявив, що штурми росіян у районі Авдіївки фактично не закінчуються ніколи, армія Росії застосовує всю номенклатуру озброєнь, зокрема хімічну зброю, ракети, авіацію та піхоту.

4 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України більш ніж тисячу хімічних атак, у 2024 році росіяни активізували застосування хімічної зброї.

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