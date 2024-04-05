ЗСУ: Росіяни почали у 90 разів більше вдаватися до хімічних атак на фронті
Протягом березня російські окупаційні війська майже 400 разів застосували проти українських військових боєприпаси з хімічними речовинами. Відповідним звітом з LIGA.net поділилося командування підтримки Збройних Сил України.
"Протягом останнього місяця було зафіксовано 371 випадок застосування ворогом боєприпасів з вмістом небезпечних хімічних речовин, що на 90 випадків більше, ніж за попередній період", – йдеться в повідомленні.
За даними військових, для цього росіяни переважно користуються безпілотниками зі скидом К-51 та РГ-ВО.
Загалом Силами оборони України за період з лютого 2023 року до березня 2024 року було зафіксовано 1412 випадків застосування Російською Федерацією боєприпасів з хімічними речовинами.
Військові додали, що такі дії Росії набувають системного характеру, а тенденція застосування тільки зростає.
- 25 січня капітан Рудик заявив, що у грудні 2023 року було вперше зафіксовано використання нових російських гранат з отруйними речовинами. До грудня 2023 року окупанти використовували гранати К-51 та РГР подразливої дії.
- 20 лютого командир підрозділу "Терра" 3 ОШБр Волохов заявив, що штурми росіян у районі Авдіївки фактично не закінчуються ніколи, армія Росії застосовує всю номенклатуру озброєнь, зокрема хімічну зброю, ракети, авіацію та піхоту.
- 4 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України більш ніж тисячу хімічних атак, у 2024 році росіяни активізували застосування хімічної зброї.
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