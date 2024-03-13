Хімічні атаки з Mavic-дронів: РФ подвоїла використання сльозогінно-задушливих речовин – ЗСУ

4 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила проти України більш ніж тисячу хімічних атак

ЗСУ. Ілюстративне зображення (Фото: Facebook, Генеральний штаб)

Російська армія удвічі збільшила скиди боєприпасів із хімічною речовиною з Mavic-дронів проти лютого. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник відділу зв’язків із громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Лиховій зазначив, що практика використання боєприпасів із хімічною речовиною з боку противника спостерігається день у день.

"За вчорашню добу зафіксовано п’ять скидів боєприпасів із хімічною речовиною сльозогінно-задушливої дії. Загальна кількість таких скидів постійно зростає. Проти минулого місяця їх застосування зросло майже удвічі", – сказав він.

За словами військового, аби протидіяти Mavic-дронам, з яких скидають хімічні боєприпаси, потрібні засоби радіоелектронної боротьби.

"Протигази здавалися рудиментами Першої світової війни, але, на жаль, у нашої війни XXI століття реалії такі, що потрібно захищатися і ними також", – акцентував він.

25 січня капітан Рудик заявив, що у грудні 2023 року було вперше зафіксовано використання нових російських гранат з отруйними речовинами. До грудня 2023 року окупанти використовували гранати К-51 та РГР подразливої дії.

20 лютого командир підрозділу "Терра" 3 ОШБр Волохов заявив, що штурми росіян у районі Авдіївки фактично не закінчуються ніколи, армія Росії застосовує всю номенклатуру озброєнь, зокрема хімічну зброю, ракети, авіацію та піхоту.

4 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України більш нж тисячу хімічних атак, у 2024 році росіяни активізували застосування хімічної зброї.

Читайте також: Армія РФ використовує боєприпаси з отруйними речовинами на Таврійському напрямку – ЗСУ