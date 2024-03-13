Химические атаки с Mavic-дронов: РФ удвоила применение слезоточиво-удушающих веществ – ВСУ

4 марта Генштаб ВСУ сообщил, что с начала полномасштабного вторжения Россия осуществила против Украины более тысячи химических атак

ВСУ. Иллюстративное изображение (Фото: Facebook, Генеральный штаб)

Российская армия вдвое увеличила сбросы боеприпасов с химическим веществом с Mavic-дронов по сравнению с февралем. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник отдела по связям с общественностью ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лыховий.

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Лыховий отметил, что практика использования боеприпасов с химическим веществом со стороны противника наблюдается изо дня в день.

"За вчерашние сутки зафиксировано пять сбросов боеприпасов с химическим веществом слезоточиво-удушающего действия. Общее количество таких сбросов постоянно растет. По сравнению с прошлым месяцем их применение возросло почти вдвое", – сказал он.

По словам военного, чтобы противодействовать Mavic-дронам, с которых сбрасывают химические боеприпасы, нужны средства радиоэлектронной борьбы.

"Противогазы казались рудиментами Первой мировой войны, но, к сожалению, в нашей войне XXI века реалии таковы, что нужно защищаться и ими тоже", – акцентировал он.

25 января капитан Рудык заявил, что в декабре 2023 года было впервые зафиксировано использование новых российских гранат с ядовитыми веществами. До декабря 2023 года оккупанты использовали гранаты К-51 и РГР раздражающего действия.

20 февраля командир подразделения "Терра" 3 ОШБр Волохов заявил, что штурмы россиян в районе Авдеевки фактически не заканчиваются никогда, армия России применяет всю номенклатуру вооружений, в том числе химическое оружие, ракеты, авиацию и пехоту.

4 марта Генштаб ВСУ сообщил, что с начала полномасштабного вторжения Россия применила против Украины более тысячи химических атак, в 2024 году россияне активизировали применение химического оружия.

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