Армія РФ використовує боєприпаси з отруйними речовинами на Таврійському напрямку – ЗСУ
На Таврійському напрямку армія Росії 29 січня п'ять разів застосувала боєприпаси з отруйними речовинами. Це, ймовірно, ручні гранати подразнювальної дії К-51, заявив у ефірі телемарафону речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.
Штупун заявив, що це, ймовірно, гранати, які використовували ворожі війська впродовж минулої доби, – це були гранати типу К-51 РГП із хлорпікрином всередині.
"Кожен такий випадок досліджується окремо, робляться відповідні аналізи, і потім це подається до міжнародних інституцій", – повідомив Штупун та наголосив, що від хлорпікрину українські військові рятуються протигазами.
- У травні 2023 року колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що росіяни обстрілюють Україну фосфорними боєприпасами - це температура 800 градусів.
- Також ГУР повідомляло у травні, що окупанти почали застосовувати проти своїх військових хімічну зброю, щоб звинуватити Україну.
- 27 грудня повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення Сили оборони зафіксували 465 фактів застосування російською армією боєприпасів з отруйними хімічними речовинами.
- 25 січня капітан Рудик заявив, що у грудні 2023 року було вперше зафіксовано використання нових російських гранат з отруйними речовинами. До грудня 2023 року окупанти використовували гранати К-51 та РГР подразливої дії.
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