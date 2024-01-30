Армія РФ використовує боєприпаси з отруйними речовинами на Таврійському напрямку – ЗСУ

Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Штупун заявив, що це, ймовірно, були гранати типу К-51 РГП

Граната РГ-Во та РГП К-51 (Фото: Military Media Center)

На Таврійському напрямку армія Росії 29 січня п'ять разів застосувала боєприпаси з отруйними речовинами. Це, ймовірно, ручні гранати подразнювальної дії К-51, заявив у ефірі телемарафону речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.

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Штупун заявив, що це, ймовірно, гранати, які використовували ворожі війська впродовж минулої доби, – це були гранати типу К-51 РГП із хлорпікрином всередині.

"Кожен такий випадок досліджується окремо, робляться відповідні аналізи, і потім це подається до міжнародних інституцій", – повідомив Штупун та наголосив, що від хлорпікрину українські військові рятуються протигазами.

ДОВІДКА. Хлорпікрин ще називають нітрохлороформом. У високих концентраціях речовина значно подразнює легені, очі та шкіру. Хоч хлорпікрин не такий небезпечний, як інша хімічна зброя, проте викликає блювоту, запаморочення, сильне запалення очей, носа, горла, дихальних шляхів, конвульсії. Також хімічна речовина викликає непритомність та ураження шкіри. Усі ці симптоми виникають раптово, а за великої концентрації речовини людина вмирає за хвилини. Сьогодні хлорпікрин заборонено використовувати у військових цілях згідно з Конвенцією про заборону хімічної зброї нарівні з фосгеном, хлорціаном та синильною кислотою. Хлорпікрин ще називають нітрохлороформом. У високих концентраціях речовина значно подразнює легені, очі та шкіру. Хоч хлорпікрин не такий небезпечний, як інша хімічна зброя, проте викликає блювоту, запаморочення, сильне запалення очей, носа, горла, дихальних шляхів, конвульсії. Також хімічна речовина викликає непритомність та ураження шкіри. Усі ці симптоми виникають раптово, а за великої концентрації речовини людина вмирає за хвилини. Сьогодні хлорпікрин заборонено використовувати у військових цілях згідно з Конвенцією про заборону хімічної зброї нарівні з фосгеном, хлорціаном та синильною кислотою.

У травні 2023 року колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що росіяни обстрілюють Україну фосфорними боєприпасами - це температура 800 градусів.

Також ГУР повідомляло у травні, що окупанти почали застосовувати проти своїх військових хімічну зброю, щоб звинуватити Україну.

27 грудня повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення Сили оборони зафіксували 465 фактів застосування російською армією боєприпасів з отруйними хімічними речовинами.

25 січня капітан Рудик заявив, що у грудні 2023 року було вперше зафіксовано використання нових російських гранат з отруйними речовинами. До грудня 2023 року окупанти використовували гранати К-51 та РГР подразливої дії.

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